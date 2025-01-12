Başkan Erdoğan’dan ’yeni adaylık’ sinyali! Uzman isimler A Haber’de: Seçim kampanyası Urfa’da başladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı açıklamalarla yeni dönemin seçim kampanyasının işaretini verdi. Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Erdoğan, Türkiye'nin geleceğine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

ERDOĞAN'DAN ŞANLIURFA'DA GÜÇLÜ MESAJ: "SEN VARSAN VARIM"

Programın sürpriz ismi ise ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'ti. Sahneye çıkarak "Urfalıyam Ezelden" türküsünü seslendiren Tatlıses, Başkan Erdoğan'a dönerek çarpıcı bir soru yöneltti:

"Biz sizinle birlikteyiz, ölene kadar. Önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanlığı'na var mısınız, yok musunuz? Bu sözü alalım."

Başkan Erdoğan, Tatlıses'in sorusuna net bir yanıt verdi: "Sen varsan varım." Erdoğan'ın bu sözleri salonu coştururken, birçok uzman bu diyaloğun yeni dönemin seçim kampanyasının Şanlıurfa'da başlangıcı olarak yorumladı.

ŞANLIURFA'DAN VERİLEN MESAJLAR DERİN ANLAM TAŞIYOR

A Haber'de yayımlanan Satır Arası programında gazeteciler ve uzman isimler, Şanlıurfa'daki bu diyaloğu detaylı şekilde değerlendirdi. Gazeteci Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın anayasal olarak üçüncü kez aday olabileceğini belirtti. Selvi, "Sayın Cumhurbaşkanımızın anayasa gereği bir kez daha aday olma hakkı var. Eğer Meclis seçim kararı alırsa anayasal bir engel yoktur. Türkiye, Erdoğan gibi tecrübeli bir lidere her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuyor. Ukrayna Savaşı, Karabağ meselesi ve Suriye'deki gelişmelerde Erdoğan, uluslararası dengeleri sağlayan güçlü bir lider olarak öne çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Selvi ayrıca, Başkan Erdoğan'ın milletin desteğini arkasına alarak yeniden Cumhurbaşkanı olabileceğini şu sözlerle dile getirdi: "Anayasa cumhurbaşkanını değil, milleti seçici konuma koyuyor. Millet istediği sürece Erdoğan yeniden aday olur. Bugün Türkiye'nin hem içeride hem dışarıda yürüttüğü stratejik hamleler, Erdoğan gibi bir liderin öncülüğünde mümkün oluyor."

A Haber ekran görüntüsü

"MİLLİ MUHARİP UÇAĞIMIZDAN SİHA'LARA, ERDOĞAN'IN VİZYONU BELİRLEYİCİ"

Gazeteci Ekrem Kızıltaş da Başkan Erdoğan'ın liderlik vasfının Türkiye'ye sağladığı avantajlara dikkat çekti. Kızıltaş, "23 yıllık iktidar döneminde gerçekleşen dev projeler, Erdoğan'ın vizyoner liderliğinin eseri. Milli Muharip Uçağımız KAAN, İHA ve SİHA'lar, S-400 gibi kritik projeler, Erdoğan'ın cesur adımlarıyla hayata geçti. Erdoğan, muhataplarını bulup sorunları hızla çözmesiyle bilinen bir lider. Bu yaklaşım, Türkiye'nin gelecekte de uluslararası krizlerden güçlü çıkmasını sağlayacaktır." dedi.

"VERİLEN MESAJ ÇOK NET!"

Siyaset Bilimci- Akademisyen Prof. Dr. Burak Küntay'da bu kongrenin Erdoğan'ın adaylığı için bir işaret olduğunu ifade ederek, "Şanlıurfa'daki kongrede verilen mesaj çok net. İbrahim Tatlıses ile olan diyalog, hem yeni dönem seçim kampanyasının başlangıcı hem de Erdoğan'ın adaylığının işaretidir." dedi.

TATLISES VE ERDOĞAN'DAN "YENİ DÖNEM" MESAJI

Uzmanların görüşlerine göre, Şanlıurfa kongresinde yaşanan bu diyalog, yeni dönemin seçim kampanyasının başlangıcını temsil ediyor. Tatlıses'in "Yeni dönemde var mısınız?" sorusuna Erdoğan'ın "Sen varsan varım." cevabını vermesi, Cumhurbaşkanı'nın halkla olan bağını ve seçimlere olan kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

İbrahim Tatlıses'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a olan desteği ise dikkat çekiciydi: "Biz sizinle birlikteyiz, ölene kadar." diyen Tatlıses, halkın desteğinin önemini vurgularken, Türkiye'nin güçlü liderlerle yönetilmesi gerektiğine işaret etti.

ŞANLIURFA'DAN YENİ DÖNEME İLK ADIM

AK Parti Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi, sadece bir il kongresi olmanın ötesinde, yeni dönem seçimleri öncesinde güçlü bir mesaj niteliği taşıyor. Uzmanlara göre Başkan Erdoğan'ın "Sen varsan varım" sözleri, halktan aldığı destekle Türkiye'yi geleceğe taşıma kararlılığını yansıtıyor. Bu diyaloğun, seçim kampanyasının sembolü haline gelebileceği ifade ediliyor.