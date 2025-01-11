ABD’li Korgeneral Hodges: Grönland açıklaması utanç verici!

ABD'nin eski Avrupa Kuvvetler Komutanı Korgeneral Ben Hodges, A Haber'e özel röportajında Grönland konusundaki tartışmalar ve Elon Musk'ın Avrupa üzerindeki etkileri hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Hodges, ABD'nin bazı komşu ülkelerden toprak alma söylemlerinin utanç verici olduğunu ve NATO içindeki uyuma zarar verdiğini söyledi.

Korgeneral Hodges, göreve yeni gelen bir başkanın bu tarz açıklamalarının sadece Kanada ve Danimarka gibi NATO müttefiklerini değil, aynı zamanda ABD'nin uluslararası itibarını da zedelediğini belirtti. Hodges, "Bu açıklamalar Kremlin gibi konuştuğumuz algısı yaratıyor ve tamamen ciddiyetsiz. Ayrıca NATO içindeki uyumu güçlendirmeye hiçbir katkı sağlamıyor," dedi.

"ÇİN VE RUSYA BU DURUMA GÜLÜYOR"

Grönland'ın stratejik önemine değinen Hodges, ABD'nin bu konuda herhangi bir hak iddia edemeyeceğini vurguladı. Bu tür açıklamaların Kremlin ve Çin tarafından örnek olarak kullanılabileceğini belirten Hodges, "Kremlin buna gülüyor olmalı, Çin de... Çünkü bu, onların yaptıklarından farkı olmayan bir söylem," ifadelerini kullandı.

Hodges, Amerikan medyasını ve ABD Kongresi'ni bu tür açıklamaların zararını en aza indirmek için harekete geçmeye çağırdı. Ayrıca, bu tür söylemlerin, ABD'nin müttefikleriyle ilişkilerine zarar verdiğini ve diğer ülkelerin egemenliklerine saygısızlık anlamına geldiğini söyledi.

ELON MUSK'IN AVRUPA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Hodges, röportajında Elon Musk'ın Avrupa üzerindeki ekonomik ve iletişim gücüne de dikkat çekti. Musk'ın sahip olduğu Starlink, SpaceX ve Twitter gibi devasa platformların Avrupa ülkelerini ona bağımlı hale getirdiğini belirtti. Musk'ın bazı politik hamlelerini eleştiren Hodges, "Avrupa'nın Musk'ın etkisine meydan okuyacak yollar bulması gerekiyor. Umarım bunu başarırlar," dedi.

AVRUPA'NIN TAVRI ÖNEMLİ

Hodges, Avrupa ülkelerinin bu tür durumlarla başa çıkması gerektiğini ve Musk'ın ekonomik gücüne boyun eğmemesi gerektiğini belirtti. Alman liderlerle yapılan son görüşmelerdeki karmaşaya dikkat çeken Hodges, Avrupa'nın Musk'ın etkisini sınırlamak için daha aktif önlemler alması gerektiğini söyledi.

ABD ile Avrupa'nın Grönland ya da diğer stratejik meseleler nedeniyle bir çatışmaya sürüklenme olasılığını değerlendiren Hodges, "Egemenliğe saygı duyulmalı, bu tür söylemler sadece gerilimi artırıyor," diyerek sözlerini noktaladı.