AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir A Haber’de açıkladı! Büyük kongre tarihi belli oldu

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK MI?



Biz her kongre sürecinde tüzük komisyonu kurarız. Bütün birimlere 'ihtiyaç var mı?' diye yazılar yazılır. Sonrasında bir değerlendirme yapılır. Yine bu kongre sürecinde komisyon kurulacak. Bizim birimlerimiz için değişiklik taleplerimiz var. Mutlaka diğer birimlerde de değişiklik talepleri olacaktır. Burada tüzüğün zenginleştirilmesi anlamında bir hazırlık yapacağız.

İlçe kongrelerine başlamadan önce ilçe delegeleri ile ortak akıl toplantıları yaptık. Sonra il delegeleri ile toplantılar yapıldı. Burada 400 bin kişiden bahsediyoruz. Buralardan partimiz ile ilgili verileri aldık. Aynısı büyük kongre için de yapılacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir A Haber'e konuştu (Ekran görüntüsü / A Haber)



YAPAY ZEKA ÇALIŞMALARI



Parti için toplanan tüm verileri bilgisayar üzerinden yapay zeka altyapısı ile değerlendirme sürecini işletiyoruz. Burada yapay zeka ile bir AK Parti aklı oluşturuyoruz. Burada hangi konularda dil birliği var, hangi konularda uyarılar var? Bunlar analiz ediliyor. Yeni dönem siyasetine katkı sunacak zemin oluşturuluyor. Bizim ne düşündüğümüz ve yapay zeka ne düşünüyor bunlar hep inceleniyor. Burada dersimize iyi çalışıyoruz.



Türkiye Yüzyılı diyoruz. Bu iddialı bir söylemdir ve biz bunun altını iyi bir mutfak çalışması ile dolduruyoruz. Türkiye'yi merkeze alan yeni bir dünya yeni bir siyasal dönem diyoruz. Türkiye yüzyıllık bir birikimi olan ancak tarihsel birikimi daha da geçmişlere yaslanan ve buna göre dünyayı konuşan ve gören bir ülke. İşte bunu harekete geçiriyoruz. Biz de buna uygun siyaset metodolojisi oluşturmaya çalışıyoruz. AK Parti bu anlamda kendini yeniliyor. Yani değişim sadece kadrolardaki değişim olarak gerçekleşmiyor. Siyasi metodoloji de değişiyor. Hem yöntem hem yeni iletişim stratejileri hem de ortak akıl beraber yönetme ve yeni bir zeka inşa etme hedefimiz var. Bu yüzyıla yeni şeyler söyleyecek AK Parti inşası için çalışıyoruz.