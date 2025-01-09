AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir A Haber’de açıkladı! Büyük kongre tarihi belli oldu
MYK'da seçimler öncesi kapsamlı bir değişiklik olacak mı? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün’ün sorularını yanıtladı. Kandemir, büyük kongre tarihinin 23 Şubat olarak planlandığını açıkladı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta yaptığı konuşmada Büyük Kongre'nin tarihi ile ilgili bilgi verdi aslında. Şu anda şubat ayının son haftası olarak planlama yapıyoruz. Bütün hazırlıklar ona göre yapılıyor. MKYK uygun görürse Genel Başkanımız uygun görürse şubat ayının son haftasında yapmış olacağız.
BÜYÜK KONGRE TARİHİ
Ramazan ayı başlamadan AK Parti Büyük Kongresi'ni yapmış olacak. Burada tam tarih de belli aslında. Şu anda 23 Şubat Pazar günü olarak planlıyoruz. Eğer bir aksilik olmazsa kongremizi yapmış olarak Ramazan ayına girmiş olacağız.
3 BÜYÜK İLDE KONGRE TARİHLERİ
21 Ocak'ta Ankara, 1 Şubat'ta İzmir ve 8 Şubat'ta İstanbul il kongreleri yapılacak. Böylelikle il kongreleri süreci tamamlanacak.
Bu şehirlerde bayrak değişimi için Genel Başkanımız değerlendirmelerini yapmaya devam ediyor. İstanbul'da mevcut il başkanı arkadaşımız kongrede görevi başka bir arkadaşımıza devredecek. Tüm illerle ilgili son değerlendirmeyi Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan yapacaktır. Görevi bırakan ya da görevi devralan arkadaşımız açısından bayrak devir teslimleri son derece demokratik olarak yapılıyor. Bu son ana kadar Genel Başkanı'nın tasarrufunda olacak. Biz de mesele bu görev anlayışı ile meseleye bakıyoruz. Görev kimdeyse son ana kadar vazifesini eksiksiz yerine getirir.
TEŞKİLATLARDA SORUN VAR MI? ADAYLAR MESELESİ
Adaylar arasında çekişme olması bizi keyiflendiren bir şeydir. Eğer bir yerde 'ben daha iyi hizmet ederim, etmek istiyorum' diye ortaya çıkmak isteyen arkadaşlar varsa bu bizi son derece memnun eder, memnun da ediyor. AK Parti orta aklı işleten bir geleneğe sahip. Demokratik yarışları önemseyen ama bir kırılmaya sebebiyet vermeyecek şekilde süreçleri yöneten siyasal harekettir. Şu anda ilçe kongrelerinin yüzde 95'i tamamlandı. İl kongrelerinin 47 tanesi tamamlandı. Bu hafta sonu itibarıyla 56 ile çıkacak. Bütün illerimizde inanılmaz bir coşku vardı. Biz kongrelerimizi birlik ve beraberlik içerisinde yapıyoruz.
"MESELE DAHA FAZLA HİZMET ÜRETMEK"
AK Parti'de görevde olan ya da daha önce görev yapmış arkadaşlarımız açısında mesele isimlerin değişikliği değil mesele daha fazla hizmet üretmektir. Onun için AK Parti küskünler biriktirmez. Görevi bırakan arkadaşlar küsüp kenarda durmaz. Büyük Türkiye hayaline kimse küsmez. Birlik ve bütünlük havasını her zamankinden daha net daha güzel gördük.
Yerel seçimlerde oluşan hemen hemen Türkiye'nin her seçim bölgesinde oy kaybımızın getirdiği bir endişemiz vardı. Kongre süreçlerine nasıl yansıyacağını biz de merak ediyorduk. Bu kongre sürecine ciddi şekilde bir sahip çıkma şeklinde yansıdı. Destek olma arzusu, birlik ve bütünlük olarak geri dönüş oldu. İyi bir mutfak çalışmasıyla kadroların revizyonuyla şekillenmiş oldu. Bu bize büyük bir rüzgarla geri döndü.
"TEŞKİLATA UYARI! BU TALİMATTIR"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'de yapmış olduğu uyarılar adresine gitti. Bizim Genel Başkanımız milletle iç içe olan bir lider. Her an her dakika sokaktan haber alan bir Genel Başkanımız var. Hiç kuşkusuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilgilendiği yer sadece teşkilatlar değil. Geçtiğimiz günlerde Sultanahmet'e gitti vatandaşlar bir araya geldi onlarla oturdu ve sohbet etti. Bunların hepsini her zaman her yerde yapan bir lider. Cumhurbaşkanı Erdoğan pek çok haber kaynağı var. Burada bir uyarıda bulunduysa bunu talimat olarak görürüz.
Eğer bir eksiklik varsa mutlaka üzerine gideriz. Hem söylendiği bölgeye hem söylendiği bağlama bakarız ve ona göre harekete geçeriz. Cumhurbaşkanı görev almak isteyenlerin neyi ve nereyi referans almaları gerektiğinin altını çizdi. Burada şahsi istikbal ya da maddi kazanç asla olmaz. Bizim hareketimiz Büyük Türkiye hayaline ortak olanların hareketidir. Burada bir bedel ödenerek siyaset yapılır. Bu sürekli olarak diri olmak, kendinde olmak bizim en önemli özelliğimizdir. Bir yerde bir yanlış olursa, arkadaşlarımız yanlışa bulaşırsa hemen AK Parti gereğini yapar.
MYK'DA KAPSAMLI BİR DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?
MYK ve MKYK'yı Genel Başkanımız oluşturuyor. O çalışıyor. Zaman zaman belli arkadaşlarımızı davet etmek suretiyle onların kanaatlerini alıyor vatandaşımızı milletimizi dinliyor ve ona göre bir A Kadrosunu yakın çalışacağı takımı partinin en üst kademesini oluşturmuş oluyor.
Ama il ve ilçe başkanlıklarında şöyle bir istatistik verebilirim size. Belki oraya ilham olmak anlamında bir referans verebilir bize. Şu anda bizim il başkanlıklarındaki değişim oranımız yüzde 75. Yani biz seçim sonrası uzun dönem görev yapmış arkadaşlarımız ya da burada bir değişiklikte fayda olabilir diye düşündüğümüz illerimiz ya da başka gerekçelerle değerlendirmelerimizi yaparak Genel Başkanımızın liderliğinde onun talimatları doğrultusunda il başkanlıklarımızda yüzde 75'lik bir değişim yaptık ve yapacağız önümüzdeki kongreleri de katarak bunu söylüyorum çalışmalarımız devam ediyor. Cumhurbaşkanımıza da arz ediyoruz.
İlçelerdeki değişim oranı da yaklaşık yüzde 55. AK Parti yenilenen bir siyasal hareket.
A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün: MYK'ya Kabine'ye de yansımasını beklemek doğru olur mu?
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir: O Genel Başkanımızın taktirinde. Orayı ben bilemiyorum. Genel Başkanımız bunlara karar verecek.
"SİYASETTE KADIN TEMSİLİYETİNİ ARTIRDIK"
Kadın ilçe başkanı sayımızı bir önceki kongreye göre ikiye katladık. Bunu çok önemsiyoruz. Bizim çok güçlü bir kadın kollarımız var. AK Parti bir kadın hareketi. Kadın kolları son derece güçlü. Kadın temsilinde bir eksiklik ortaya çıkmıyor.
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK MI?
Biz her kongre sürecinde tüzük komisyonu kurarız. Bütün birimlere 'ihtiyaç var mı?' diye yazılar yazılır. Sonrasında bir değerlendirme yapılır. Yine bu kongre sürecinde komisyon kurulacak. Bizim birimlerimiz için değişiklik taleplerimiz var. Mutlaka diğer birimlerde de değişiklik talepleri olacaktır. Burada tüzüğün zenginleştirilmesi anlamında bir hazırlık yapacağız.
İlçe kongrelerine başlamadan önce ilçe delegeleri ile ortak akıl toplantıları yaptık. Sonra il delegeleri ile toplantılar yapıldı. Burada 400 bin kişiden bahsediyoruz. Buralardan partimiz ile ilgili verileri aldık. Aynısı büyük kongre için de yapılacak.
YAPAY ZEKA ÇALIŞMALARI
Parti için toplanan tüm verileri bilgisayar üzerinden yapay zeka altyapısı ile değerlendirme sürecini işletiyoruz. Burada yapay zeka ile bir AK Parti aklı oluşturuyoruz. Burada hangi konularda dil birliği var, hangi konularda uyarılar var? Bunlar analiz ediliyor. Yeni dönem siyasetine katkı sunacak zemin oluşturuluyor. Bizim ne düşündüğümüz ve yapay zeka ne düşünüyor bunlar hep inceleniyor. Burada dersimize iyi çalışıyoruz.
Türkiye Yüzyılı diyoruz. Bu iddialı bir söylemdir ve biz bunun altını iyi bir mutfak çalışması ile dolduruyoruz. Türkiye'yi merkeze alan yeni bir dünya yeni bir siyasal dönem diyoruz. Türkiye yüzyıllık bir birikimi olan ancak tarihsel birikimi daha da geçmişlere yaslanan ve buna göre dünyayı konuşan ve gören bir ülke. İşte bunu harekete geçiriyoruz. Biz de buna uygun siyaset metodolojisi oluşturmaya çalışıyoruz. AK Parti bu anlamda kendini yeniliyor. Yani değişim sadece kadrolardaki değişim olarak gerçekleşmiyor. Siyasi metodoloji de değişiyor. Hem yöntem hem yeni iletişim stratejileri hem de ortak akıl beraber yönetme ve yeni bir zeka inşa etme hedefimiz var. Bu yüzyıla yeni şeyler söyleyecek AK Parti inşası için çalışıyoruz.
ANKETLERDE SON DURUM
AK Parti'nin oy oranlarının artmakta olduğunu gördük hissettik. Milletimizin bize temel meselelerle ilgili güvenini bir kere daha görmüş olduk. AK Parti oy oranı bir ivme içerisinde artmaya devam ediyor. O ivmeyi görerek Cumhurbaşkanımız bize bir hedef koyuyor. Bizim hedefimiz yüzde 50'yi yakalamak.
A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün: Asgari ücret, emeklilere verilen yeni maaş oranları vs. bunlar bu ivmede bir etki gösterdi mi?
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir: Pozitif bir etki göstereceğini düşünüyoruz. Çünkü vatandaşımız bizden popülist yaklaşımlar değil sorunlarına kalıcı çözümler üretecek bir yaklaşım bekliyor. Gündelik değil kalıcı çözümler üretecek, maaşlardaki yüksek oranın 3 ay sonra eridiği bir Türkiye değil maaşının bir sene sonra da gönül rahatlığı ile harcayabileceği bir istikrarlı Türkiye'yi arzu ediyor.
Bizim milletimize biraz daha sabretmemiz lazım bu darboğazdan çıkıyoruz çıkmak üzereyiz çağrımızın karşılık bulduğunu görüyoruz.
"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" ROTASI
Terör meselesinde Türkiye son derece kararlı. Şartlar da uygun. Şu anda PKK içeride ve dışarıda hareket edemez hale geldi. Tam böyle bir dönemde terör meselesini bizim kapatıyor olabilmemiz lazım. Bu anlamda siyasi partilere çok önemli bir görev ve ödev düşüyor. Hep beraber süreci izleyeceğiz ve göreceğiz. İnanıyorum ki Türkiye bu meseleyi geride bırakmış olacak. Adeta tarihi bir fırsat penceresi Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle bu fırsat penceresini hep beraber kullanırız diye düşünüyorum.
"YA SİLAH BIRAKACAKLAR YA BERABER GÖMÜLECEKLER"
Türkiye terörü bitirecek. Ya silahı bırakacaklar ya silahlarıyla beraber gömülecekler. Çok net. Terör meselesini bir kapatmak istiyoruz.
Terör örgütü silahları bırakacak canını kurtarmış olacak.
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