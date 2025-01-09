Hileli sigorta yapanlara denetim! Emeklilik iptal olabilir

Emeklilik hakkı elinden alınıyor! (Ekran görüntüsü / A Haber)

PARAVAN ŞİRKET SAHTE SİGORTA

Bunun daha ileri boyutları da var tabi. Paravan bir şirket kuruluyor ve o şirket üzerinden prim yatıranlar oluyor. Ortada bir şirket ya da yapılan bir iş de yok ancak sigorta yapılmış ve prim yatırılmış. Zaten tebligat gönderilenler SGK denetmenleri tarafından çağrılıyor. Bu denetmenler sahada çok önemli bir görev üstleniyor. Burada her vatandaşın hakkı korunuyor.