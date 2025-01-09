Hileli sigorta yapanlara denetim! Emeklilik iptal olabilir
Halk arasında; ‘hatır sigortası’ diye bir tabir var ancak resmi bir karşılığı yok. Fiilen çalışma olmamasına rağmen, kişinin kağıt üzerinde çalışıyor gibi gösterilip usulsüz şekilde sigorta primi yatırılması durumu. Bu yolla emeklilik hakkı kazananlar da var. SGK tarafından binlercesi tespit edildi, araştırma daha titiz devam ediyor. Süreç emeklilik iptali hatta alınan maaşların geri ödenmesine kadar varıyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
Geçmişte eğer hileli sigorta yaptırdıysanız her an emekliliğiniz iptal olabilir. Herhangi bir işte çalışmamasına rağmen emeklilik hakkı elde edebilmek için kendisini sigortalı olarak gösterenler var. Hatta 'naylon şirketler' üzerinden sigortalı görünüp emekli olanlar da var.
TEBLİGAT GİDİYOR!
Sosyal Güvenlik Kurumu, bu hileyi tespit etmek için sahaya indi. Geriye dönük araştırma için, titiz bir çalışma başlattı. Hileli sigorta yaptırdığı tespit edilenlerin, adreslerine tebligat gönderiliyor.
3 HARFE DİKKAT
Peki Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından incelenip incelemediğinizi nasıl anlayacaksınız? e-Devletten kSGK hizmet dökümüne girip sigorta kolu tarafında 4-a 4-b 4-c yazan bölümde s,ş,k harfi yazıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından inceleniyorsanız demektir.
NE ANLAMA GELİYOR?
"K" kontrollü demek, sizin iş yeriniz ya da sizin sigortanız kontrol ediliyor demektir. "Ş" harfi şüpheli anlamına geliyor. Ş görürseniz hizmet dökümünüzde bu sefer sigortanız şüpheli haline gelmiştir. Bu iki harf çok tehlikeli değil. Ama eğer hizmet dökümünüzde, "S" harfi görüyorsanız artık iş bitmiş demektir iş yeriniz ya da sigortanız sahte olarak nitelendirilmiş demektir. Ödenen bütün primler siliniyor, eğer emekli olmuşsanız ödenen maaşın tamamı da faiziyle sizden geri alınıyor.
2 TARAFTA SUÇ İŞLİYOR
Hileli sigortalıktan hem işçi hem de işverenler için süreç savcılığa suç duyurusuna kadar gidebiliyor. Merak edilen gelişmeleri A Haber spikeri Cansın Helvacı'nın sunduğu Sabah Ajansı programına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
Faruk Erdem: Hatır sigortası demek hileli sigorta demek. Tanıdık iş yerlerinde eş ya da çocukları sigortalatma işlemi yapılıyor aslında bu 2 tarafında suç işlediği anlamına gelir.
PARAVAN ŞİRKET SAHTE SİGORTA
Bunun daha ileri boyutları da var tabi. Paravan bir şirket kuruluyor ve o şirket üzerinden prim yatıranlar oluyor. Ortada bir şirket ya da yapılan bir iş de yok ancak sigorta yapılmış ve prim yatırılmış. Zaten tebligat gönderilenler SGK denetmenleri tarafından çağrılıyor. Bu denetmenler sahada çok önemli bir görev üstleniyor. Burada her vatandaşın hakkı korunuyor.
PRİMLER YANIYOR MAAŞLAR FAİZLE GERİ ALINIYOR
Denetmenler burada sigortalıya "iş yeri nerede?", "iş yerinde kaç kişi çalıyor?", "ofiste mi çalışıyorsunuz?" gibi sorular yöneltiyor. Burada alınan cevaplar ise genelde "bilmiyorum" oluyor. Çünkü iş yerine hiç gitmemiş hileli sigorta yapılmış. Bunlar artık dijital ortamda çok rahat ortaya çıkıyor. Emekli bir olsa hesap soruluyor. Burada ödenen primler siliniyor yatırılan paralar gidiyor. Ödenen maaşlar ise faizi ile geri alınıyor.