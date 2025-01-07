Son anket sonuçları paylaşıldı! AK Parti oylarını korurken, CHP düşüşte

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)



Bunu da son yıllarda parti içindeki çalkantılara, bozulmalara ve statükocu yapılara rağmen yaptı. Hâlâ da o bozulmaların partide etkisi var ki Başkan Erdoğan, il başkanı, belediye başkanı, milletvekili gibi tüm partililerin vatandaşların taleplerine ilgi göstermesine dikkat çekiyor ve Trabzon'da teşkilatları sert biçimde uyarıyordu:

"Size benim vatandaşlarımdan herhangi birisi gelir, sizden bir işin yapılmasını, gereğini istiyorsa, onu bir başka yere havale etme hakkınız yok. Bunu yaptığınız sürece, ben Genel Başkanınız olarak varsa sizlere hakkımı helal etmiyorum.

Tekrar altını çizerek ifade ediyorum; bunları herhangi bir çıkar, kazanç, makam, mevki beklentisiyle değil, davamızın bizlere yüklediği mesuliyet bilinciyle yapmak mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde partiyi ticarethaneye çevirirsiniz. Bu bizim asla müsaade etmeyeceğimiz, rıza göstermeyeceğimiz, göz yummayacağımız bir durumdur."

Bugünlerde AK Parti'nin il ve ilçe kongreleri yapılıyor. Toplumun beklediği değişimi ya da AK Parti'nin yeni döneme yeni aktörler hazırlayıp hazırlamadığını kongreler ve esas olarak büyük kongre bittiğinde göreceğiz.