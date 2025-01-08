Nagel Komitesi’nin Türkiye raporunun perde arkası A Haber’de

Nagel Komitesi, Netanyahu'ya sunulan raporda Türkiye ile ilişkin, "Türkiye ile olası savaşa hazır olun. Türkiye'nin neden olduğu zorluklarla başa çıkabilmek için savunma bütçesini arttırın. Türkiye ile olası çatışmaya hazırlık için askeri yetenekleri güçlendirin. İlave F-15 savaş uçakları, yakıt ikmal uçakları, insansız hava uçakları ve uydular satın alın. Suriye'den gelen tehdit, İran tehdidinden bile daha tehlikeli bir hal alabilir." deniliyor.

Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren terör devleti İsrail'in eli kanlı başbakanı Netanyahu'ya sunulan raporu A Haber spikeri Haktan Uysal'ın sunduğu Ajans Bugün programına katılan askeri stratejist Dr. Eray Güçlüer ile Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür değerlendirdi.

BU RAPOR ALGI OPERASYONU

Askeri stratejist Dr. Eray Güçlüer: Burada bir algı operasyonu var. Yani Yunanistan hani hep söyler ya işte Türkiye'yle bir kriz çıkarıp arkasına ABD'yi Batı'yı alıp hareket etmeye çalışır ya bu da böyle bir şey.

BURADA AYRINTIYA DİKKAT

İsrail'in de yapmaya çalıştığı bu. Şimdi İsrail'in bütün ordu yapısını, elindeki bütün silah, teçhizat ve malzemeyi, her şeyi biliyoruz. Onlar da bizim elimizdekileri biliyorlar. Bilmeleri de iyi bir şey. Çünkü neyle karşılaşacaklarını bilmeleri gerekir yani. Bize saldırmak için aklını yitirmiş olmaları lazım. Öyle bir şey yok yani.