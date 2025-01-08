İşte Esad rejiminin askeri kalbi! A Haber Cumhuriyet Muhafızları kışlasında
A Haber ekibinden Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ, Esad rejiminin askeri kalbi olan Cumhuriyet Muhafızlarına ait bir kışlayı ekranlara getirdi.
Suriye'de devrilen Esad rejiminin en seçkin askeri birliği olarak görülen Cumhuriyet Muhafızları'na ait kışlada terkedilmiş askeri araçları ve boş koğuşları A Haber ekibi görüntülendi.
Rejimin askeri gücünün merkezi olarak bilinen bu kışlada araçların yakıt olmadığı için yolda kaldığı ve bakımsızlıktan çürüdüğü görüldü. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel anlatırken özel görüntüleri kameraman Mehmet Ali Bağ ekrana yansıttı.
HAFIZ ESAD'IN DEVRİLMİŞ VE YIKILMIŞ HEYKELİ
Mehmet Geçgel'in kışladan anlattıkları şöyle: Bizler A Haber ekibi olarak başkent Şam'da haber nöbetimizi sürdürüyoruz. Burası devrilen Esad rejiminin askeri kalbiydi. Şu anda Cumhuriyet Muhafızları kışlasında bulunuyoruz. Kışla bakımsız halde ve hemen ortasında Hafız Esad'ın yıkılmış ve kırılmış heykeli var. Buraya giren yeni hükümetin askerleri önce heykelleri yıktılar sonrada rejim bayrağını yaktılar.
ASKERİ ARAÇLAR VE MÜHİMMATLAR
Burada askeri araçların da yolda kaldığını da gördük. Yanlarında askeri mühimmatları görmek mümkün. Her yerde mermiler görmek mümkün. Tankların içerisi de yine mühimmatlarla dolu durumda. Askeri araçların bir çoğu yakıt olmadığı için yollarda kalmıştı. Özellikle Şam ile Humus arasında çok sayıda araç görmüştük. Yine Cumhuriyet Muhafızları'nın kışlasında çok sayıda arıza yapmış ya da yolda kalmış araç görmek mümkün.
HEYKEL AYDINLATMASI İÇİN ASKERİ HATTAN ELEKTRİK
Burası Esad rejiminin en önemli askeri birliği olan Cumhuriyet Muhafızları'nın kışlası. Ancak burada araçların durumu ortada ve koğuşlar ise içler acısı bir halde. Suriye'de elektrik ve yakıt sıkıntısı yaşanıyordu ancak Esad ve babası Hafız Esad'ın heykel ve posterlerinin olduğu meydanlarda elektrik vardı. İşte o aydınlatmalar buradaki askeri hattan yapılıyordu. Başkent Şam geceleri karanlığa gömülürken burada elektrik heykel aydınlatması için kullanıldı.
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