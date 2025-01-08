İşte Esad rejiminin askeri kalbi! A Haber Cumhuriyet Muhafızları kışlasında

Bakımsızlıktan çürüyen zırhlı araçlar! (Ekran görüntüsü / A Haber)

HEYKEL AYDINLATMASI İÇİN ASKERİ HATTAN ELEKTRİK

Burası Esad rejiminin en önemli askeri birliği olan Cumhuriyet Muhafızları'nın kışlası. Ancak burada araçların durumu ortada ve koğuşlar ise içler acısı bir halde. Suriye'de elektrik ve yakıt sıkıntısı yaşanıyordu ancak Esad ve babası Hafız Esad'ın heykel ve posterlerinin olduğu meydanlarda elektrik vardı. İşte o aydınlatmalar buradaki askeri hattan yapılıyordu. Başkent Şam geceleri karanlığa gömülürken burada elektrik heykel aydınlatması için kullanıldı.