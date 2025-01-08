SMO Fırat’ın doğusuna geçti! Çıkarma botlarıyla kıyıbaşı operasyonu
Tışrin Barajı ve Karakozak bölgesinde PKK’nın sızma girişimleri sonrası harekete geçen SMO çıkarma botları karşıya geçerek kıyıbaşı elde etti. Stratejik derinlikte Münbiç’in güvenliği sağlandı. Bölgedeki gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan askeri stratejist Dr. Eray Güçlüer değerlendirdi.
Suriye'de yanan özgürlük ateşi Fırat'ın doğusuna geçti. Tışrin Barajı ve Karakozak'a PKK sızmalarına karşı harekete geçen SMO çıkarma botları ile karşıya geçiş sağladı ve kıyıbaşı elde ederek stratejik derinlikte Münbiç'in güvenliği sağlandı.
MESAJLAR SONRASI SICAK GELİŞMELER
Dün akşam bölgeye ağır silah sevkiyatları da yapıldı. SMO'da askeri hazırlıklar alarm seviyesine geçti. Sıcak gelişmeler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "Sorun ortadan kalkmazsa çözüm hareket" mesajlarının ardından yaşanması dikkat çekti. Bölgedeki gelişmeleri A Haber spikeri Haktan Uysal'ın sunduğu Ajan Bugün programına katılan askeri stratejist Dr. Eray Güçlüer değerlendirdi.
EMPERYALİST ARTIKLAR
Askeri stratejist Dr. Eray Güçlüer: Elimizde sahadan önemli bilgiler var. Dün akşam itibarıyla sıcak gelişmeler yaşandı. SMO, Tışrin Barajı ve Karakozak civarında saldırılara uğruyordu. Bölgeye ciddi sevkiyatlar yapıldı. Suriyeli kardeşlerimiz artık özgülük ruhunu elde etti. Artık Fırat'ın doğusunda yer alana emperyalist artıkları temizlemek için kollektif bir bilinç oluştu. Bu insanlar artık kendi vatanlarında terör örgütü falan istemiyorlar. Bunların tek istekleri kendi vatanlarında özgürce yaşamak.
FIRAT'IN DOĞUSUNA GEÇİLDİ
Burada toplumsal bir tsunami karşısında ne PKK ne de arkasındaki güçler duramaz. SMO, Tışrin Barajı ve Karakozak bölgesini terörden temizledi ve bunun için çok da şehit verdiler. Orta Doğu coğrafyasında siyaset silahla çiziliyor. Bu özgürlüğün bedeli için insanlar canlarını feda ettiler. PKK, Tışrin Barajı ve Karakozak bölgesine sızma girişimlerinde bulundu. Dün akşam SMO çıkarma botları ile karşı tarafa geçti. Bu bölgede bir kıyıbaşı elde ettiler. Fırat'ın doğusuna geçildi. Stratejik derinlikte Münbiç'in güvenliği sağlandı.
CİDDİ MEVZİLENME VAR
SMO bu operasyonla harekatın en zor safhalarından birini geride bıraktı. Burada hassas bir durum çıkarma yaparken açılan ateşe karşı yapılacak bir şey yoktur ancak SMO bunu başardı. Şu anda orada ciddi bir mevzilenme var.
ZAMANLA OLDUKÇA MANİDAR
Öte yandan 4-5 gün önce yeni hükümete bağlı Suriye Arap Güçleri bir tank birliği, zırhlı araçlarla Fırat'ı geçerek Rakka'ya girdiler. Suriye'nin diğer meşru güçleri ile SMO birlikte operasyonu beraber yapıyor. Suriye heyeti ile YPG arasında bir görüşme yapıldı kan dökülmeden sorunun çözülmesi için sonrasında "3. Yol yok" mesajı geldi ve harekat başladı. Burada zamanlama manidardır. Yani yeni Suriye devleti artık PKK artığı istemediğini ortaya koydu. Sahada çok önemli gelişmeler oluyor. Suriye'nin tıkandığı yerde Türkiye harekat yapacak. Suriye'nin geleceğinde PKK olmayacak.