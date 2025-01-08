SMO Fırat’ın doğusuna geçti! Çıkarma botlarıyla kıyıbaşı operasyonu

Hazırlık alarm seviyesinde! Ağır silah sevkıyat (Ekran görüntüsü / A Haber)

FIRAT'IN DOĞUSUNA GEÇİLDİ

Burada toplumsal bir tsunami karşısında ne PKK ne de arkasındaki güçler duramaz. SMO, Tışrin Barajı ve Karakozak bölgesini terörden temizledi ve bunun için çok da şehit verdiler. Orta Doğu coğrafyasında siyaset silahla çiziliyor. Bu özgürlüğün bedeli için insanlar canlarını feda ettiler. PKK, Tışrin Barajı ve Karakozak bölgesine sızma girişimlerinde bulundu. Dün akşam SMO çıkarma botları ile karşı tarafa geçti. Bu bölgede bir kıyıbaşı elde ettiler. Fırat'ın doğusuna geçildi. Stratejik derinlikte Münbiç'in güvenliği sağlandı.