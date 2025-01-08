Halde ucuz, markette uçuk! Başkan Erdoğan’dan fahiş fiyata boykot çağrısı

Yeni yılın gelişiyle birlikte maaş zamlarını fırsat bilen bazı işletmeler, temel gıda ürünlerinden sebze ve meyveye kadar birçok üründe fahiş fiyat artışına gitti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısında yaptığı açıklamada, vatandaşları bu fırsatçılığa karşı boykot etmeye çağırdı.

Başkan Erdoğan- Fahiş fiyat denetimleri (AA)

Başkan Erdoğan, "Fahiş fiyat uygulayanları boykot etmekten başka çaremiz yok. Pahalı ürün satanları dize getirmek, halkın elindedir. Satın almama özgürlüğümüzü kullanarak maliyetleri normal seviyelere çekebiliriz," ifadelerini kullandı.

A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan- Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali

Fiyat farkları özellikle sebze ve meyvede dikkat çekici boyutlara ulaştı. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, İstanbul Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nden aktardığı bilgilerle bu farkı gözler önüne serdi. Mercan, "Halde havucun kilosu 15 TL iken, marketlerde bu fiyat 29,95 TL'ye kadar çıkıyor. Halde 10 TL olan soğan ise market raflarında yüzde 120 artışla 24,95 TL'ye satılıyor," dedi. Halde 25 TL olan portakalın marketlerde 40 TL'ye, kabak ve salatalığın ise neredeyse iki katına çıktığı belirtildi.

Sabah Gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ- A Haber ekran görüntüsü

Sabah Gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ da fahiş fiyatlara karşı halkın bilinçli tüketiminin önemine değindi. Aytuğ, "Başkan Erdoğan'ın çağrısını çok yerinde buluyorum. Bu mücadele polisiye tedbirlerle değil, halkın kararlılığıyla kazanılır. Fahiş fiyatlı ürünleri almamak, fırsatçılara verilen en büyük ders olacaktır. Mevsiminde tüketim yaparak ve gereksiz harcamalardan kaçınarak bu sorunu çözebiliriz," diye konuştu.

A Haber ekran görüntüsü

Ticaret Bakanlığı'nın aylık olarak yayınlayacağı fahiş fiyatlı ürün listeleri de halkın bilinçli tüketim yapmasını kolaylaştıracak. Erdoğan, bu listelere dikkat edilmesi ve fırsatçılara karşı alınacak boykot kararlarının kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan

A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan'ın Bayrampaşa Halinden aktardığı veriler, fahiş fiyat artışlarının günlük yaşamı nasıl etkilediğini gözler önüne seriyor. Fiyat farklarının halk üzerindeki yükünü azaltmak için boykot çağrıları gündeme gelirken, bilinçli tüketim ve dayanışma, fırsatçılara karşı en etkili mücadele yöntemleri olarak öne çıkıyor. Tüm vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya davet eden uzmanlar, satın alma tercihlerini doğru yaparak ekonomik dengeyi sağlamanın mümkün olduğunu belirtiyor.