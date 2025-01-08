Türkiye’den siber güvenlikte tarihi adım! Siber savaşta yerli ve milli hamle

Giderek artan siber saldırılar, sadece bireyleri değil, ülkelerin ulusal güvenliğini de tehdit ediyor. Türkiye, bu tehdide karşı önemli bir adım atarak Siber Güvenlik Başkanlığı'nı kurdu. Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak çalışacak olan başkanlık, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile resmen faaliyete geçti. Bu yeni yapı sayesinde, Türkiye'nin siber güvenlik alanındaki mücadeleleri daha etkin ve kapsamlı bir şekilde yürütülecek.

SİBER SALDIRILAR ULUSAL GÜVENLİĞİ TEHDİT EDİYOR

Dijitalleşmenin hızla yaygınlaştığı günümüzde, ülkeler için siber güvenlik artık bir seçenek değil, zorunluluk. Türkiye'de 2013 yılından bu yana 424 bin zararlı yazılım ve siber saldırı bağlantısı tespit edildi. Sadece 2024 yılında 15 bin 330 siber güvenlik açığı belirlendi. Bunun yanı sıra, geçtiğimiz hafta 424 bin 156 zararlı internet adresine yönelik 282 milyon erişim isteği engellendi.

BAŞKANLIK İLE TEK ÇATI ALTINDA MÜCADELE

Ankara merkezli olarak kurulacak Siber Güvenlik Başkanlığı, kamu tüzel kişiliğine sahip olacak ve özel bütçe ile faaliyet gösterecek. Yeni başkanlık, siber saldırılara karşı mücadelenin tek çatı altında toplanması sayesinde daha hızlı ve etkin çözümler sunacak. Siber güvenlik stratejileri belirlemek, eylem planları hazırlamak ve kamu kurumları ile özel sektör arasında koordinasyon sağlamak başkanlığın temel görevleri arasında yer alacak.

Bilişim uzmanı Deniz Unay- A Haber ekran görüntüsü

KRİTİK ALTYAPILAR DAHA GÜVENDE OLACAK

Siber Güvenlik Başkanlığı, özellikle kamu kurumları, bankalar ve belediyeler gibi hassas birimlerin korunmasına odaklanacak. Bilişim uzmanı Deniz Unay, bu adımın önemini şu sözlerle ifade etti:

"Siber güvenlik karmaşasının tek bir noktada toplanması ve yönetilmesi daha etkili olacaktır. Ayrıca, özel sektörün de korunmasına destek verilmesi büyük bir ihtiyaçtır."

YAPAY ZEKA VE TEKNOLOJİ KULLANIMI ARTIYOR

Başkanlık, siber tehditleri tespit etmek ve önlemek için yapay zeka teknolojilerinden de faydalanacak. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki siber suçlarla mücadele birimleriyle iş birliği içinde çalışılacak. Siber saldırılar, personel ve yapay zeka tarafından tespit edilerek gerekli aksiyonlarla bertaraf edilecek.

TOPLUMDA FARKINDALIK YARATILACAK

Siber güvenlik konusunda toplumun bilinçlendirilmesi de başkanlığın görevleri arasında yer alıyor. Deniz Unay, farkındalık çalışmalarının önemini şu sözlerle vurguladı, "Bugünün Türkiye'sinde kişisel verileriniz güvence altındaysa, zararlı içeriklerden ailenizi koruyabiliyorsanız çok güvendesiniz. Ancak, bu farkındalığın toplumun geneline yayılması gerekiyor." dedi.

SONUÇ

Türkiye, siber güvenlik alanında yeni bir dönemin kapılarını aralayarak ulusal güvenliği koruma konusunda önemli bir adım attı. Siber Güvenlik Başkanlığı'nın faaliyete geçmesiyle birlikte, siber tehditlerle mücadelede güçlü bir zemin oluşturulmuş oldu. Bu gelişme, Türkiye'nin siber güvenlikte yerli ve milli stratejilerle daha da ileriye gitmesini sağlayacak.