Bahçeli isim babası olduğu radyoyu dinledi: İlk şarkı Ferdi Tayfur'dan
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adana'da açılan ve isim babası olduğu 'Efebey' radyo kanalının ilk yayınını dinledi. Bahçeli, genel merkezdeki makam odasında, radyonun ilk yayınında çalınan Ferdi Tayfur’dan 3 parça ve Adana türküsü dinleyerek 'hayırlı olsun' dileklerini iletti.
İsmi MHP lideri Bahçeli tarafından verilen 'Radyo Efebey', 30 Ağustos'ta Adana Çukurova'da yayıma başladı.
İLK ANONS BAHÇELİ'YE ÖZEL
İlk anons, "Türkmen beyimiz, MHP genel başkanımız, liderimiz ve Çukurova halkı için değerli hemşehrimiz Devlet Bahçeli, radyomuzun ismini özel olarak 'Radyo Efebey' koydu" denilerek Bahçeli için yapıldı.
İLK ŞARKI FERDİ TAYFUR'DAN
Bahçeli, genel merkezdeki makam odasında, radyonun ilk yayınında çalınan Ferdi Tayfur'dan 3 parça ve Adana türküsü dinleyerek 'hayırlı olsun' dileklerini iletti.
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