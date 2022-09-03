Bahçeli isim babası olduğu radyoyu dinledi: İlk şarkı Ferdi Tayfur’dan

İLK ANONS BAHÇELİ'YE ÖZEL

İlk anons, "Türkmen beyimiz, MHP genel başkanımız, liderimiz ve Çukurova halkı için değerli hemşehrimiz Devlet Bahçeli, radyomuzun ismini özel olarak 'Radyo Efebey' koydu" denilerek Bahçeli için yapıldı.