03 Eylül 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Bahçeli isim babası olduğu radyoyu dinledi: İlk şarkı Ferdi Tayfur'dan

Bahçeli isim babası olduğu radyoyu dinledi: İlk şarkı Ferdi Tayfur'dan

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.09.2022 Güncelleme Tarihi: 03.09.2022
ABONE OL
Bahçeli isim babası olduğu radyoyu dinledi: İlk şarkı Ferdi Tayfur’dan

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adana'da açılan ve isim babası olduğu 'Efebey' radyo kanalının ilk yayınını dinledi. Bahçeli, genel merkezdeki makam odasında, radyonun ilk yayınında çalınan Ferdi Tayfur’dan 3 parça ve Adana türküsü dinleyerek 'hayırlı olsun' dileklerini iletti.

İsmi MHP lideri Bahçeli tarafından verilen 'Radyo Efebey', 30 Ağustos'ta Adana Çukurova'da yayıma başladı.

BAHÇELİ İSİM BABASI OLDUĞU RADYOYU DİNLEDİ / VİDEO

İLK ANONS BAHÇELİ'YE ÖZEL

İlk anons, "Türkmen beyimiz, MHP genel başkanımız, liderimiz ve Çukurova halkı için değerli hemşehrimiz Devlet Bahçeli, radyomuzun ismini özel olarak 'Radyo Efebey' koydu" denilerek Bahçeli için yapıldı.

İLK ŞARKI FERDİ TAYFUR'DAN

Bahçeli, genel merkezdeki makam odasında, radyonun ilk yayınında çalınan Ferdi Tayfur'dan 3 parça ve Adana türküsü dinleyerek 'hayırlı olsun' dileklerini iletti.

Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na ’festival’ tepkisi BAHÇELİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA 'FESTİVAL' TEPKİSİ
Bahçeli: Yunan hükümeti aklını başına almalı BAHÇELİ: YUNAN HÜKÜMETİ AKLINI BAŞINA ALMALI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA