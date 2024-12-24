Esad’ın istihbarat merkezi: El Muhaberat yerleşkesi! Şam’da rejimin karanlık noktasını A Haber görüntüledi

A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Ahmet Işık, televizyonculuk tarihinde bir ilke imza atarak Şam'da Esad rejiminin istihbarat merkezi El Muhaberat yerleşkesine girdi. Rejimin çökmesinin ardından İsrail'in hedef aldığı bu karargâhta mühimmat, bomba ve silahların yanı sıra rejim karşıtlarının sorgulandığı ve işkence gördüğü odalar ortaya çıkarıldı.

TARİHİ YERLEŞKEDE ÇARPICI İZLER

Esad rejiminin baskı ve zulmünün simgesi olan El Muhaberat yerleşkesi, yıllarca muhaliflerin kabusu oldu. Rejimin çöküşünden sonra kaderine terk edilen bu bina, geride bırakılan mühimmat ve silahlarla hala gözler önünde. İsrail'in düzenlediği saldırılarla büyük hasar alan yerleşkede, rejimin baskı mekanizmasının kalıntıları açıkça görülüyor.

A Haber ekibi, bölgenin derinliklerine inerek hem rejimin geçmişteki karanlık yüzünü hem de bölgedeki mevcut durumu gözler önüne serdi. Bir dönemin sorgu ve işkence odaları, yıllar sonra kameralar karşısında tüm gerçekliğiyle ortaya çıktı.

Bu çarpıcı görüntüler, Esad rejiminin baskıcı yönetim anlayışının ne denli sistematik bir işleyişe sahip olduğunu gözler önüne sererken, A Haber ekibinin bölgedeki cesur haberciliği tarihi bir belge niteliği taşıyor.

A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun:Kafamızı nereye çevirsek Esad rejiminden kalan enkazı görüntülüyoruz. Esad rejimi ve El Muhaberat elemanları Şam düşmeden önce bazı evrakları ateşe verdi. Bu nokta İsrail savaş uçaklarının da hedefindeydi. Diğer binalara kimsenin girmesine izin yok çünkü kalan evraklar inceleme altında.

A HABER EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

El Muhaberat'ın hapishanesi burası. Katil Esad asılan posterde gülüyor ama geride yıkık dökük bir ülke bıraktı ve kendisi Rusya'ya kaçtı. Çevrede mühimmatlar bulunuyor.

A HABER EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

Kutusu bile yeni açılmış çok sayıda ağır silaha ait mermiler bulunuyor. Türk televizyonlarında A Haber farkı ile bunları gözler önüne seriyoruz.

A HABER EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

Çok sayıda mermi silah ve el bombaları bulunuyor. Mühimmat deposunda çok sayıda silah ve bomba bulunuyor. İsimlerini bile bilmediğimiz farklı farklı mühimmatlar… Telsizlerini bile bırakıp arkalarına bakmadan kaçıp gitmişler.

A HABER EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

Her bir tarafta bir zamanlar insanların katledildiği silahlar bulunuyor. Sebepsiz, sorgusuzca öldürüldü bu insanlar.

A HABER EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

Her yerde, her köşede Beşar Esad'a ait afişler, posterler ve büstler var. Muhalifler bunun imhasını gerçekleştiriyor.