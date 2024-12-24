Esad'ın istihbarat merkezi: El Muhaberat yerleşkesi! Şam'da rejimin karanlık noktasını A Haber görüntüledi
A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Ahmet Işık, Suriye’nin başkenti Şam’da Esad rejiminin istihbarat merkezi olan El Muhaberat yerleşkesini ilk kez görüntüledi. Rejimin baskı, sorgu ve işkence merkezi olarak bilinen bu yapı, yıllarca Suriye halkının üzerinde korku saldı. Rejimin çökmesinin ardından İsrail tarafından hedef alınan yerleşkede mühimmat, bomba ve silahlar bulundu.
A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Ahmet Işık, televizyonculuk tarihinde bir ilke imza atarak Şam'da Esad rejiminin istihbarat merkezi El Muhaberat yerleşkesine girdi. Rejimin çökmesinin ardından İsrail'in hedef aldığı bu karargâhta mühimmat, bomba ve silahların yanı sıra rejim karşıtlarının sorgulandığı ve işkence gördüğü odalar ortaya çıkarıldı.
TARİHİ YERLEŞKEDE ÇARPICI İZLER
Esad rejiminin baskı ve zulmünün simgesi olan El Muhaberat yerleşkesi, yıllarca muhaliflerin kabusu oldu. Rejimin çöküşünden sonra kaderine terk edilen bu bina, geride bırakılan mühimmat ve silahlarla hala gözler önünde. İsrail'in düzenlediği saldırılarla büyük hasar alan yerleşkede, rejimin baskı mekanizmasının kalıntıları açıkça görülüyor.
A Haber ekibi, bölgenin derinliklerine inerek hem rejimin geçmişteki karanlık yüzünü hem de bölgedeki mevcut durumu gözler önüne serdi. Bir dönemin sorgu ve işkence odaları, yıllar sonra kameralar karşısında tüm gerçekliğiyle ortaya çıktı.
Bu çarpıcı görüntüler, Esad rejiminin baskıcı yönetim anlayışının ne denli sistematik bir işleyişe sahip olduğunu gözler önüne sererken, A Haber ekibinin bölgedeki cesur haberciliği tarihi bir belge niteliği taşıyor.
A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun:Kafamızı nereye çevirsek Esad rejiminden kalan enkazı görüntülüyoruz. Esad rejimi ve El Muhaberat elemanları Şam düşmeden önce bazı evrakları ateşe verdi. Bu nokta İsrail savaş uçaklarının da hedefindeydi. Diğer binalara kimsenin girmesine izin yok çünkü kalan evraklar inceleme altında.
El Muhaberat'ın hapishanesi burası. Katil Esad asılan posterde gülüyor ama geride yıkık dökük bir ülke bıraktı ve kendisi Rusya'ya kaçtı. Çevrede mühimmatlar bulunuyor.
Kutusu bile yeni açılmış çok sayıda ağır silaha ait mermiler bulunuyor. Türk televizyonlarında A Haber farkı ile bunları gözler önüne seriyoruz.
Çok sayıda mermi silah ve el bombaları bulunuyor. Mühimmat deposunda çok sayıda silah ve bomba bulunuyor. İsimlerini bile bilmediğimiz farklı farklı mühimmatlar… Telsizlerini bile bırakıp arkalarına bakmadan kaçıp gitmişler.
Her bir tarafta bir zamanlar insanların katledildiği silahlar bulunuyor. Sebepsiz, sorgusuzca öldürüldü bu insanlar.
Her yerde, her köşede Beşar Esad'a ait afişler, posterler ve büstler var. Muhalifler bunun imhasını gerçekleştiriyor.