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Esad’ın kaçışına şahit olan tanık A Haber’de! Devrik Esad Rusya’ya nasıl gitti?

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.12.2024 12:14 Güncelleme: 24.12.2024 12:31
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Esad’ın kaçışına şahit olan tanık A Haber’de! Devrik Esad Rusya’ya nasıl gitti?

Baas rejiminin çöktüğü gün Beşşar Esad ülkeden kaçtı. A haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, Esad'ın kaçışına şahit olan ve o gün Hmeymim Hava Üssü’nde görevli olan Suriye vatandaşı ile konuştu. İşte tüm detaylar...

Muhalifler 8 Aralık'ta Şam'a girdi ve Bass rejimi çöktü Esad Rusya'ya kaçtı. Esad'ın kaçışına şahit olan Suriye vatandaşı A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur'a konuştu ve "Esad ve ailesi sabaha kadar buradan ayrılmadı." dedi.

ESAD'IN KAÇIŞINA ŞAHİT OLAN TANIK A HABER'DE!

Esad kaçarken neler yşaandı? İşte şahidin anlattıkları:

Biz işlerden dolayı saat 04.00'e kadar havalimanında kaldık. Bu sırada bir İran uçağı geldi ve bizden o uçağa yakıt aktarmamız istendi. Bu işlemleri yaparken bu sıradan bir bakanlık uçağı geldi.

Bakanlık uçağı indikten sonra bizden İran uçağına yakıt vermememizi bakanlık uçağına yakıt koymamızı istediler. Başka uçaklarda geldi bizim işimiz bitti ama ciddi bir hareketlilik vardı. Esad'ın kaçışına şahit olan tanık A Haber'de! Devrik Esad Rusya'ya nasıl gitti?

İran uçakları askerlerin kaçırmak için gelmişti! (Ekran görüntüsü / A Haber)İran uçakları askerlerin kaçırmak için gelmişti! (Ekran görüntüsü / A Haber)

ÖZEL UÇAKLAR VE KAÇAN İRAN ASKERLERİ

İran uçakları her gün gelip askerlerini götürüyordu. Burada kaçan İran askeri çok fazlaydı. Burada dışarıda yatıp uçak bekleyen çok fazla general vardı. Saatler 04.00 geçtikten sonra 4 tane bakanlık uçağı bizim yanımızda durdu. Bunlar özel uçaktı ve 12-20 kişilik oluyordu. Biz ilk konan uçağa yakıt koyduk ama diğerlerine yakıt ikmali yapmadık.

Detaylar geliyor…

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