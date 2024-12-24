Muhalifler 8 Aralık'ta Şam'a girdi ve Bass rejimi çöktü Esad Rusya'ya kaçtı. Esad'ın kaçışına şahit olan Suriye vatandaşı A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur'a konuştu ve "Esad ve ailesi sabaha kadar buradan ayrılmadı." dedi.

Esad kaçarken neler yşaandı? İşte şahidin anlattıkları:

Biz işlerden dolayı saat 04.00'e kadar havalimanında kaldık. Bu sırada bir İran uçağı geldi ve bizden o uçağa yakıt aktarmamız istendi. Bu işlemleri yaparken bu sıradan bir bakanlık uçağı geldi.

Bakanlık uçağı indikten sonra bizden İran uçağına yakıt vermememizi bakanlık uçağına yakıt koymamızı istediler. Başka uçaklarda geldi bizim işimiz bitti ama ciddi bir hareketlilik vardı. Esad'ın kaçışına şahit olan tanık A Haber'de! Devrik Esad Rusya'ya nasıl gitti?