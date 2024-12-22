Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Şam'da! Kritik ziyaretin şifreleri A Haber'de: PKK/YPG'nin artık sonu geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’nin başkenti Şam’da Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera bir araya geldi. Terör ve Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, kritik ziyaretin şifrelerini A Haber'de aktardı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera bir araya geldi.
Terör ve Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Şam'a yaptığı kritik ziyaretin şifrelerini A Haber'de aktardı:
İster ABD gelsin ister başka ülke gelsin bugün Suriye coğrafyasında Türkiye'nin siyaseti ve Türkiye'nin istihbarat örgütü hakim. Sahada askeri, istihbarat ve siyasi açıdan hakimiz. Bugüne kadar ABD başta olmak üzere bölgedeki faaliyetlerin yıkıcı parçalayıcı ve istikrarsız bir politika olduğunu gördüğümüzde Türkiye politikaları ile tabii ki de bölgede farkını hissettiriyor.
Bugün gelinen süreçte Bakan Fidan'ın ziyareti Suriye'nin yeniden yapılandırılmasında önemli olduğu belirtmemiz gerekiyor. Türkiye bugün devlet tecrübesiyle Suriyeli gruplara nasıl davrandıysa elini onların üzerinden çekmeyecektir.
BAKAN FİDAN – COLANİ KUCAKLAŞMASI
Dost iki kardeş insanın kucaklaşması şeklinde değerlendirilmesi lazım. Bölgede belli bir mücadele vermiş iki grubun birbirlerine destek olduğunu ve sahip çıkacağı şeklinde değerlendirmek lazım.
Bu normal bir ziyaret değil. Bu bir kucaklaşma. Kucaklaşmanın Türk gelenek ve göreneklerinde ne anlama geldiğini herkes biliyor.
"PKK/YPG'NİN ARTIK SONU GELDİ"
PKK/YPG'nin artık sonu geldi. ABD ya bu işe gönüllü olarak destek verir ya da onlara rağmen Türkiye bu işin sonunu getirir. Şu andaki ortam oldukça müsait. Feryat figan Batılı ülkelerdeki dostlarına ağlıyorlar, ancak bu bir fayda getirmeyecek. Türk Silahlı Kuvvetleri hazır durumda.
RUSYA'NIN BÖLGEDEKİ VARLIĞI
Rusya'nın o bölgeden çıkmak istemeyeceği Suriye özelinde varlığını sürdürmek isteyeceğini düşünüyorum. İş böyle olunca da devreye diğer aktörler giriyor. Rusya'nın çıkması konusunda ABD veya başka bir Batılı ülkeden herhangi bir açıklama gelmedi. Kapalı kapılar ardında Rusya'nın o bölgede kalması konusunda bir anlaşma olduğu söylenebilir. Bir ülkeyi bir kesimi bir şekilde sıkıştırırsanız farklı politikalar görebilirsiniz. Bugün Rusya'da Doğu Akdeniz'de olmak istiyorsa oradaki varlığını sürdürebilir. Türkiye'nin de desteklediğini düşünüyorum.