Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Şam’da! Kritik ziyaretin şifreleri A Haber’de: PKK/YPG’nin artık sonu geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera bir araya geldi.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Şam'a yaptığı kritik ziyaretin şifrelerini A Haber'de aktardı:

İster ABD gelsin ister başka ülke gelsin bugün Suriye coğrafyasında Türkiye'nin siyaseti ve Türkiye'nin istihbarat örgütü hakim. Sahada askeri, istihbarat ve siyasi açıdan hakimiz. Bugüne kadar ABD başta olmak üzere bölgedeki faaliyetlerin yıkıcı parçalayıcı ve istikrarsız bir politika olduğunu gördüğümüzde Türkiye politikaları ile tabii ki de bölgede farkını hissettiriyor.

Bugün gelinen süreçte Bakan Fidan'ın ziyareti Suriye'nin yeniden yapılandırılmasında önemli olduğu belirtmemiz gerekiyor. Türkiye bugün devlet tecrübesiyle Suriyeli gruplara nasıl davrandıysa elini onların üzerinden çekmeyecektir.