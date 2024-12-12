A Haber terörden temizlenen Münbiç’te! PKK/YPG’nin karargahı polis merkezi oldu

Suriye'de yaşanan gelişmeleri anlık olarak aktarmaya devam eden ve televizyonculuk başarısına imza atan A Haber yine farkını ortaya koydu. Ekiplerimizden Barış Türel, terörden temizlenen Münbiç'te PKK/YPG'li teröristlerin karargah olarak kullandığı binaya girdi.

Halka zulüm eden ve demografik yapıyı değiştirmeye çalışan PKK/YPG'liler, Suriye Milli Ordusu'na karşı direnemedi ve kaçarak gitti. A Haber terörden temizlenen Münbiç'ten çok özel görüntüleri ekrana taşıdı.

SMO'NUN KARARGAHI OLDU

Muhabirimiz Barış Türel: Şu anda terörden temizlenen Münbiç'in kent merkezindeyiz. Burada PKK'nın ana karargah olarak kullandığı binaya girdik. Burası SMO tarafından terörden temizlendi ve polis binası haline getirildi. Artık şehir bu binadan sevk ve idare edilecek. Binada PKK'nın astığı tabelalar hala duruyor. Burada temizlik çalışmaları devam ediyor. Düzen ve tertip sağlanıyor. Artık burası SMO'nun ana karargahı oldu.