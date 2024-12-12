A Haber terörden temizlenen Münbiç'te! PKK/YPG'nin karargahı polis merkezi oldu
Teröristlerden kurtarılan Münbiç'te PKK/YPG'lilerin sözde karargah olarak kullandığı binayı A Haber muhabiri Barış Türel ile Kameraman Mücahit Özendi görüntüledi. İşte o özel görüntüler...
Suriye'de yaşanan gelişmeleri anlık olarak aktarmaya devam eden ve televizyonculuk başarısına imza atan A Haber yine farkını ortaya koydu. Ekiplerimizden Barış Türel, terörden temizlenen Münbiç'te PKK/YPG'li teröristlerin karargah olarak kullandığı binaya girdi.
Halka zulüm eden ve demografik yapıyı değiştirmeye çalışan PKK/YPG'liler, Suriye Milli Ordusu'na karşı direnemedi ve kaçarak gitti. A Haber terörden temizlenen Münbiç'ten çok özel görüntüleri ekrana taşıdı.
SMO'NUN KARARGAHI OLDU
Muhabirimiz Barış Türel: Şu anda terörden temizlenen Münbiç'in kent merkezindeyiz. Burada PKK'nın ana karargah olarak kullandığı binaya girdik. Burası SMO tarafından terörden temizlendi ve polis binası haline getirildi. Artık şehir bu binadan sevk ve idare edilecek. Binada PKK'nın astığı tabelalar hala duruyor. Burada temizlik çalışmaları devam ediyor. Düzen ve tertip sağlanıyor. Artık burası SMO'nun ana karargahı oldu.
TERÖR GRUBU BURADA TUTULUYOR
Kent genelinde yakalanan teröristler buraya getiriliyor. 10 kişilik terör grubu burada tutuluyor. Bundan sonra yargılanma süreci başlayacak. Burada çok yoğun çatışmalar gerçekleşti ve PKK temizlendi. Burada tutulan teröristler arasında çatışmaya girenler vardı. Muhalifler işte bu binada asker ve polis olarak görev yapacaklar. Onlar da Özgür Suriye Ordusu'nu denetleyecek ve kargaşaya izin verilmeyecek. Terör örgütü bina içerisinde yer alan salonda kendine göre kararlar ve kanunlar çıkarıyordu. Orası da artık halk için kullanılacak.
TÜNEL KAZMIŞLAR
Binada terör örgütü PKK/YPG'nin sözde yöneticilerinin kullandığı bir makam odası da var. Burada temizlik yapıldı ve terör örgütüne ait bütün eşyalar atıldı. Örgüt dosyalarını saklamak için bile oda ayırmış. Başka bir odada ise örgüte ait yazıcılar ve evraklar var. PKK ayrıca binaya gizli bölmeler de yapmış. Teröristler kendilerine erzak deposu da yapmış. Teröristler yine binanın yer aldığı kampüs içerisine tüneller kazmışlar. Derinliği 5 metreye kadar olan tüneller kentin altında bir çok noktada yer alıyor.
TERÖR PAÇAVRALARI
Suriye halkı elektrik gibi temel bir ihtiyaca ulaşmazken teröristler bölgeye getirdikleri jeneratörler ile elektrik sağlamışlar. Teröristlerin kaldığı binada ise terör paçavraları ve elebaşı Öcalan'ın posterleri görünüyor. Kaldıkları binaya bir de ofis yapmışlar Burada yine evraklar, resimler ve defterler görmek mümkün. Bir de kayıt olan teröristleri kayıt altına almışlar.