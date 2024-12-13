A Haber Halep Havalimanı’nda! İşte devrik Esad’ın katliam uçakları

Suriye'de muhaliflerin başlattığı operasyonlar sonucunda Esad rejimi 12 gün gibi kısa bir sürede çöktü. Esad'ın ülkeyi terk etmesiyle 61 yıllık Baas Partisi ve 53 yıllık Esad ailesi yönetimi sona erdi. Ülkede yeni bir dönemin başlamasıyla birlikte, savaşın izleri de ortaya çıkmaya başladı. A Haber ekibi, Halep Havalimanı'nda savaş uçaklarının ve helikopterlerin enkaza dönüştüğü görüntüleri kaydetti.

Halep Havalimanı adeta bir uçak mezarlığına dönmüş durumda. Kullanılamaz hale gelen savaş uçakları, geçmişte yaşanan çatışmaların acımasızlığını gözler önüne seriyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Ahmet Işık, yıkımın boyutlarını yerinde gözlemledi. Havalimanı pistinde ve çevresinde enkaza dönen uçakların arasında gezen muhalifler ve sivillerin öz çekim yaptığı görüldü.