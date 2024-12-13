A Haber Halep Havalimanı’nda! İşte devrik Esad’ın katliam uçakları
Suriye’de muhalifler 27 Kasım’da harekete geçti ve 8 Aralık’ta Esad rejimini Suriye’den sildi attı. Ülkede yeniden yapılanma süreci başladı. A Haber Esad’ın katliam uçaklarını Halep Havalimanı’nda görüntüledi. İşte tüm detaylar…
Suriye'de muhaliflerin başlattığı operasyonlar sonucunda Esad rejimi 12 gün gibi kısa bir sürede çöktü. Esad'ın ülkeyi terk etmesiyle 61 yıllık Baas Partisi ve 53 yıllık Esad ailesi yönetimi sona erdi. Ülkede yeni bir dönemin başlamasıyla birlikte, savaşın izleri de ortaya çıkmaya başladı. A Haber ekibi, Halep Havalimanı'nda savaş uçaklarının ve helikopterlerin enkaza dönüştüğü görüntüleri kaydetti.
Halep Havalimanı adeta bir uçak mezarlığına dönmüş durumda. Kullanılamaz hale gelen savaş uçakları, geçmişte yaşanan çatışmaların acımasızlığını gözler önüne seriyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Ahmet Işık, yıkımın boyutlarını yerinde gözlemledi. Havalimanı pistinde ve çevresinde enkaza dönen uçakların arasında gezen muhalifler ve sivillerin öz çekim yaptığı görüldü.
HARAP OLMUŞ BİNALAR
Kurşun, Halep'in 5000 yıllık kadim bir kent olduğunu ve savaş boyunca büyük yıkıma uğradığını belirterek, şehrin her köşesinde harap olmuş binalara rastlamanın mümkün olduğunu söyledi. Halep'ten Hama ve Humus'a, oradan da Şam'a uzanan kara yolunun da büyük hasar aldığı görüldü.
BARIŞ VE İSTİKRAR
Suriye'deki iç savaşın sona ermesiyle birlikte, ülkede yeniden yapılanma süreci başlıyor. Esad rejiminin ardında bıraktığı yıkım, yeni Suriye'nin inşasında aşılması gereken en büyük engellerden biri olacak.