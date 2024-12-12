Sednaya: Modern çağın Nazi kampı! Esad soykırımdan yargılanmalı
Suriye’de muhalifleri kontrolü ele geçirip Esad rejimini devirmesinden sonra Sednaya Hapishanesi’nden gelen görüntüler kan dondurdu. İnsanların preslenmesi, tecavüzler ve çeşitli işkence yöntemleri akılları durdurdu. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan askeri stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar ve İletişimci yazar Ali Saydam değerlendirdi.
Suriye'de Beşşar Esad rejimi tarafından yönetilen Sednaya Hapishanesi'nde yaşanan işkenceler ve soykırım suçları, uluslararası toplumun dikkatini çekmeye devam ediyor. Ortaya çıkan yeni görüntüler ve tanık ifadeleri, rejimin insanlık dışı uygulamalarını bir kez daha gözler önüne serdi. A Haber'de askeri stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar ve iletişimci yazar Ali Saydam bu gelişmeleri değerlendirdi.
Doç. Dr. Kemal Olçar, Sednaya Hapishanesi'nin Nazi Almanya'sındaki hapishanelere benzer yöntemlerle yönetildiğini belirtti. Hapishanedeki mahkumların mezhepsel kimlikleri nedeniyle hedef alındığını söyleyen Olçar, işkencelerin ve infazların sistematik bir soykırım boyutuna ulaştığını ifade etti.
SOYKIRIM TANIMINA UYGUN SUÇLAR
Sednaya'da 72 farklı işkence yönteminin uygulandığını belirten Olçar, bu yöntemler arasında tecavüz, insanları presleme ve doğum sırasında infaz gibi insanlık dışı uygulamaların bulunduğunu aktardı, "Orta Çağ'da bile rastlanmayan bu yöntemler, uluslararası hukukta soykırım tanımına birebir uymaktadır," dedi.
KADIN VE ÇOCUKLARA YÖNELİK İNSANLIK SUÇLARI
Hapishanede tecavüz sonucu doğan çocukların infaz edildiği, annelerin akıl sağlığını yitirdiği ve kurtarılan kadınların psikolojik ve fiziksel olarak ağır travmalar yaşadığı ifade edildi. Olçar, bu tür suçlardan yalnızca Esad'ın değil rejim yetkililerinin de yargılanması gerektiğini vurguladı.
İNSANLIK HAFIZASI KAYBOLMAMALI
Ali Saydam, yaşananların insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini belirterek, Nazi döneminde yapılanların daha kötüsünün günümüzde tekrarlandığını ifade etti. Saydam, "Bu tür suçların unutulmaması için Sednaya gibi yerler müze ya da anıt haline getirilmeli ve insanlığa ders olmalıdır," dedi.
Sednaya'dan kurtulan bir kadının, "Birçok çocuk doğurdum, ama babalarının kim olduğunu bilmiyorum," şeklindeki ifadesi, hapishanede yaşanan dehşeti bir kez daha gözler önüne serdi.
ULUSLARARASI ADALETİN DEVREYE GİRMESİ GEREKİYOR
Uzmanlar, Esad ve rejim yetkililerinin uluslararası mahkemelerde yargılanması gerektiğini savunuyor. Özellikle Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde açılacak bir dava ile bu suçların hesap sorulabilir hale gelmesi gerektiği belirtiliyor.