Sednaya: Modern çağın Nazi kampı! Esad soykırımdan yargılanmalı

SOYKIRIM TANIMINA UYGUN SUÇLAR

Sednaya'da 72 farklı işkence yönteminin uygulandığını belirten Olçar, bu yöntemler arasında tecavüz, insanları presleme ve doğum sırasında infaz gibi insanlık dışı uygulamaların bulunduğunu aktardı, "Orta Çağ'da bile rastlanmayan bu yöntemler, uluslararası hukukta soykırım tanımına birebir uymaktadır," dedi.

Esad soykırım suçundan yargılanmalı! (Ekran görüntüsü / A Haber)

KADIN VE ÇOCUKLARA YÖNELİK İNSANLIK SUÇLARI

Hapishanede tecavüz sonucu doğan çocukların infaz edildiği, annelerin akıl sağlığını yitirdiği ve kurtarılan kadınların psikolojik ve fiziksel olarak ağır travmalar yaşadığı ifade edildi. Olçar, bu tür suçlardan yalnızca Esad'ın değil rejim yetkililerinin de yargılanması gerektiğini vurguladı.

İNSANLIK HAFIZASI KAYBOLMAMALI

Ali Saydam, yaşananların insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini belirterek, Nazi döneminde yapılanların daha kötüsünün günümüzde tekrarlandığını ifade etti. Saydam, "Bu tür suçların unutulmaması için Sednaya gibi yerler müze ya da anıt haline getirilmeli ve insanlığa ders olmalıdır," dedi.

Sednaya'dan kurtulan bir kadının, "Birçok çocuk doğurdum, ama babalarının kim olduğunu bilmiyorum," şeklindeki ifadesi, hapishanede yaşanan dehşeti bir kez daha gözler önüne serdi.