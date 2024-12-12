Ankara'da Suriye masası: Önce ABD sonra AB | Blinken yarın Türkiye'de
Başkan Erdoğan başta olmak üzere Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'deki gelişmelere ilişkin yoğun diplomatik temaslarını sürdürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yarın Türkiye'ye kritik bir ziyaret gerçekleştirecek. Ankara-Washington masasında Suriye'deki gelişmeler yer alacak. Öte yandan Blinken'ın yanı sıra AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'de önümüzde hafta Türkiye'ye gelecek.
Türkiye'nin desteğiyle SMO tarafından başlatılan "Özgürlük Şafağı" operasyonları kapsamında Suriye'deki terör yuvaları arındırıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'deki gelişmelere ilişkin yoğun diplomatik temaslarını sürdürüyor. Açıklamalar nezdinde Türkiye'nin Suriye'de kalıcı istikrarın tesisi için Suriye halkına destek verileceği vurgulanıyor.
BLINKEN YARIN TÜRKİYE'DE!
Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından ABD Dışişleri Bakanı Blinken, yarın Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suriye'deki son gelişmeler üzerine 7 ve 10 Aralık'ta telefonda görüşmüştü.
AB'DEN KRİTİK ZİYARET
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, gelecek hafta başında Suriye'deki gelişmeleri ele almak amacıyla Türkiye'yi ziyaret edeceğini, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini duyurdu.