Ankara’da Suriye masası: Önce ABD sonra AB | Blinken yarın Türkiye’de

Türkiye'nin desteğiyle SMO tarafından başlatılan "Özgürlük Şafağı" operasyonları kapsamında Suriye'deki terör yuvaları arındırıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'deki gelişmelere ilişkin yoğun diplomatik temaslarını sürdürüyor. Açıklamalar nezdinde Türkiye'nin Suriye'de kalıcı istikrarın tesisi için Suriye halkına destek verileceği vurgulanıyor.

Fotoğraf: AA

BLINKEN YARIN TÜRKİYE'DE!

Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından ABD Dışişleri Bakanı Blinken, yarın Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suriye'deki son gelişmeler üzerine 7 ve 10 Aralık'ta telefonda görüşmüştü.

Fotoğraf: AA

AB'DEN KRİTİK ZİYARET

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, gelecek hafta başında Suriye'deki gelişmeleri ele almak amacıyla Türkiye'yi ziyaret edeceğini, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini duyurdu.