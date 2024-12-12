CANLI| Suriye'de yeni dönem! Katil İsrail değişimi fırsat bilip işgalini genişletiyor

09:07 12 Aralık 2024

CNN'in Planet Labs'tan elde ettiği uydu görüntülerini analizine göre, Suriye'deki bir hava üssüne düzenlenen hava saldırılarında en az 15 askeri uçak hedef alındı. Saldırıların üssün altyapısını da hedef aldığı görülüyor.

HAVA ÜSLERİNİ VE LİMANLARI VURDULAR

İsrail ordusu son günlerde Suriye'nin askeri varlıklarını yok etmek için yoğun bir çaba içine girerken ülkenin dört bir yanındaki hava üslerini, limanları ve silah stoklarını vurarak bunların muhalif grupların eline geçmesini engellemeye çalışıyor.

Şam'ın 18 mil (30 km) güneyinde yer alan Marj Ruhayyil Hava Üssü, Planet Labs tarafından 3 Aralık'ta toplanan uydu görüntülerinde ve bu yılın başlarında Maxar görüntülerinde görülen Mi-25 “Hind” helikopterlerinden oluşan bir birimi barındırıyor gibi görünüyor.

KATİL BİBİ'DEN İŞGAL EMRİ

İsrail ordusu, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ni Suriye'nin geri kalanından ayıran tampon bölge boyunca birkaç Suriye tankına el koyduğunu duyurdu.

İsrail birlikleri ayrıca tampon bölge içindeki Hermon Dağı bölgesinde Suriye'ye ait bir gözlem noktası tespit ettiklerini ve füzeler, patlayıcılar ve diğer ekipmanlar da dahil olmak üzere bir silah zulası ele geçirdiklerini söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu orduya tampon bölgeyi ve yakınındaki diğer mevzileri ele geçirme emri verdi.