CANLI| Suriye'de yeni dönem! Katil İsrail değişimi fırsat bilip işgalini genişletiyor
Suriye'de 13 yılı geçen iç savaşın ardından yeni bir döneme girildi. Muhalif grupların başkent Şam'a da girmesiyle birlikte 61 yıllık Baas rejimi çöktü. Suriye Milli Ordusu ilerleyişini sürdürürken, Süleyman Şah Türbesi yakınlarına ulaştı. Öte yandan Gazze ve Lübnan'da sivil katliamı gerçekleştiren katil İsrail, Suriye’de yaşanan geçiş dönemini fırsat bilerek işgalini genişletmeye başladı. Terör ordusu tampon bölgede bulunan Kuneytra beldesini işgal ederken, bölgede hendekler kazdığı belirtildi. İşte bölgede yaşananlar...
Suriye'de 13 yıldır devam eden iç savaşın seyri, 27 Kasım'da muhalif grupların başlattığı saldırılarla hızla değişti. Rejim karşıtı güçler, 7 Aralık gecesi başkent Şam'a girdi. Beşar Esad ve ailesi Rusya'ya sığınırken, Suriye'de yeni bir dönemin kapıları açıldı.
Bölgede her geçen an yeni gelişmeler yaşanırken, katil İsrail Suriye'de hali hazırda yaşanan geçiş dönemini fırsat bilerek işgalini genişletmeye başladı. Suriye'de birçok askeri nokta vuruldu.
İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR
TERÖR ORDUSU HENDEK KAZIYOR
İsrail ordusu, işgal altındaki Golan Tepeleri’nde İsrail sınırına en yakın bölgede Suriye'den gelebilecek herhangi bir saldırı ya da sızmaya karşı barikatlar ve hendekler inşa etmeye devam ediyor.
SİYONİST İSRAİL'İN İŞGALİ UYDUYA YANSIDI
CNN'in Planet Labs'tan elde ettiği uydu görüntülerini analizine göre, Suriye'deki bir hava üssüne düzenlenen hava saldırılarında en az 15 askeri uçak hedef alındı. Saldırıların üssün altyapısını da hedef aldığı görülüyor.
HAVA ÜSLERİNİ VE LİMANLARI VURDULAR
İsrail ordusu son günlerde Suriye'nin askeri varlıklarını yok etmek için yoğun bir çaba içine girerken ülkenin dört bir yanındaki hava üslerini, limanları ve silah stoklarını vurarak bunların muhalif grupların eline geçmesini engellemeye çalışıyor.
Şam'ın 18 mil (30 km) güneyinde yer alan Marj Ruhayyil Hava Üssü, Planet Labs tarafından 3 Aralık'ta toplanan uydu görüntülerinde ve bu yılın başlarında Maxar görüntülerinde görülen Mi-25 “Hind” helikopterlerinden oluşan bir birimi barındırıyor gibi görünüyor.
KATİL BİBİ'DEN İŞGAL EMRİ
İsrail ordusu, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ni Suriye'nin geri kalanından ayıran tampon bölge boyunca birkaç Suriye tankına el koyduğunu duyurdu.
İsrail birlikleri ayrıca tampon bölge içindeki Hermon Dağı bölgesinde Suriye'ye ait bir gözlem noktası tespit ettiklerini ve füzeler, patlayıcılar ve diğer ekipmanlar da dahil olmak üzere bir silah zulası ele geçirdiklerini söyledi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu orduya tampon bölgeyi ve yakınındaki diğer mevzileri ele geçirme emri verdi.
İSRAİL'İN HEDEF ALDIĞI NOKTA GÖRÜNTÜLENDİ
İsrail ordusunun vurduğu Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Mezzeh Askeri Havalimanı görüntülendi. Saldırıda, çok sayıda uçak ve helikopter kullanılamaz hale gelirken, hava savunma sistemleri de imha edildi.
Mezzeh Askeri Havalimanı, Esad rejimi tarafından askeri malzemelerinin dağıtımında önemli bir rol oynayan stratejik tesis olarak biliniyor.
ABD'DEN İŞGALCİ İSRAİL'E DESTEK
Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
Suriye'deki gelişmeler üzerine ABD'nin Türkiye'deki mevkidaşlarıyla "harika bir ilişkisi" olduğunu belirten Singh, Suriye'deki durum için "Sahadaki durumun sürekli değişen dinamikleri olduğunu biliyoruz. Türkiye kesinlikle Suriye'nin içinden gelen tehditlerle karşı karşıya ve kendilerini koruma hakkına sahip." dedi.
Singh, ABD'nin Suriye ile ilgili sadece Türkiye ile değil, diğer taraflarla da iletişiminin devam ettiğini belirterek, bölgede gerginliğin ve çatışmaların azaltılması çağrısında bulundu.
ABD'nin Suriye'de sadece DEAŞ'e karşı mücadele için bulunduğunu iddia eden ve bu konuda Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG terör örgütü grupları ile temasının devam ettiğini söyleyen Singh, Türkiye ile bu terör örgütleri arasındaki çatışmaların artması halinde ABD'nin olası tutumu konusundaki soruları ise geçiştirdi.
Singh, Suriye'deki rejim değişikliğinin "büyük bir fırsat ve aynı zamanda büyük bir risk" oluşturduğunu belirterek, ABD'nin bölgedeki duruşunda, askerlerini korumak ve DEAŞ'a karşı mücadele dışında hiçbir değişiklik olmadığını öne sürdü.
Ayrıca İsrail'in tehditlerle başa çıkmak için Suriye'de operasyonlar başlattığını ve meşru güvenlik kaygıları olduğunu ifade etti.
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