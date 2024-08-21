21 Ağustos 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Irak ve Suriye'de terör temizliği! 8 PKK'lı öldürüldü

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2024 11:50 Güncelleme: 21.08.2024 12:16
ABONE OL
Irak ve Suriye’de terör temizliği! 8 PKK’lı öldürüldü

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Hakurk bölgesinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 1 PKK/YPG'li teröristin düzenlenen operasyonla öldürüldüğünü duyurdu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör