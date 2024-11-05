Özel Harekat kapılarını A Haber’e açtı! Bileği bükülmez kahramanlar

Yerli silah ve araçlarla donatılan Özel Harekat zorlu arazi koşullarında yürütülen operasyonlarda terör örgütlerinin sabotaj ve bombalı eylem hazırlıklarını engelleme konusunda üstün bir başarıya sahip.

Cesaretleri ve başarılarıyla çelik bilek unvanını gururla taşıyorlar. Onlar terörle mücadelede en ön safta yer alan Türkiye'nin ulusal güvenliğinin teminatı kahraman Özel Harekat polisleri. İşte o kahramanlar kapılarını A Haber'e açtı.

ÖZEL HAREKAT KAPILARINI A HABER'E AÇTI "2 GÜZEL ŞEYE TALİBİZ"

A Haber'e konuşan Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz, Türkiye genelinde özel harekat yapılanmasının hızla devam ettiğini söyledi. Birçok ilde yeni özel harekat şube müdürlerinin atandığını belirten Karadeniz, her türlü imkanın devreye alındığını vurguladı. Süleyman Karadeniz, "Birisi şahadet birisi zafer. Türk milleti adına Türk devleti adına biz bu iki güzel şeye de talibiz." dedi.

Karadeniz, "Türkiye genelinde 8 bölge ana gövde başkanlık olmak üzere Çankırı da polis merkezimiz olmak üzere yapılanmamız tamamlanacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bileği büklmez kahramanları (Ekran görüntüsü / A Haber)

KESKİN NİŞANCILIK VE İHA'LAR…

Özel Harekat Başkanlığı içinde de yeni birimler kuruluyor ve bu alanda özel personeller yetiştiriliyor. Yeni kurulan İnsansız Taktik Araçlar Şube Müdürlüğü'nün kullanımındaki yerli ve milli üretim kamikaze dronelar sayesinde şu ana kadar 22 terörist etkisiz kale getirildi. Keskin nişancı timleri ise sınırda 27 hedefi başarıyla ortadan kaldırdı.

Bu konuda bilgi veren Süleyman Karadeniz, "Keskin Nişancılık Birimini yapılandırdık. Normal birimlerde keskin nişancılık olmakla beraber ayrı bir birim kurarak kilometrelerce uzak mesafeden hedefi tam isabetle imha edecek arkadaşlarımızı yetiştirdik. Sahadaki neticelerini alıyoruz." dedi.

Özel eğitim keskin nişancılar! (Ekran görüntüsü / A Haber)

HEM SINIR HEM SINIR ÖTESİ…

Yaklaşık bin 200 personelin Suriye'de aktif rol aldığını belirten Karadeniz, Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için çalışmaların aralıksız süreceğini vurguladı. Karadeniz, "Hem TSK hem Özel Harekat olarak ciddi saha tecrübemiz var. Bunu teknolojiyle birleştirerek bileği bükülmez bir yapıya dönüşüyoruz. Türk milletime hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Türk devletini, Türk milletini asla ve asla alınlarını yere düşürecek terör olayına müsaade etmeyeceğiz." şeklinde konuştu.