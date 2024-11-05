Kartal sokakları çöpten geçilmiyor! İBB işçilerin grevini kırmaya çalışıyor
Kartal Belesiyesi'ndeki temizlik işçilerinin hak arayışı sürüyor. Günlerdir devam eden grev sonucunda Kartal içler acısı bir hal aldı. Çöpler toplanmadığı için ilçenin neredeyse hiçbir sokağına adım atılamıyor. Çevre kirliliği kötü koku cabası. İBB ise işçilerin hak arayışın kırmak için bölgeye başka araçlar gönderiyor.
Çöp dağları bitmek tükenmek bilmiyor. Bir yandan çevre kirliliği diğer yandan hastalık. Rezalet günlerdir sürüyor. CHP'li ilçe belediyelerinde temizlik işçileri greve gitti, onların arkasını İBB ekipleri toplamaya başladı.
GÖRÜNTÜLER HER ŞEYİ ANLATIYOR
İşçilerin greve gittiği ilçelerden Kartal'da manzara çok kötü. Konteynerler dolu, önü dolu, her yer dolu. Koku çok ağır. Görüntüler her şeyi anlatıyor.
VATANDAŞLAR ÇÖPLERİ YAKTI
Kartal belediyesi işçileri haklarını alamadıkları için grevde. Bu yüzden çöpleri yaklaşık bir haftadır toplamıyor. Hal böyle olunca iş çığırından çıktı. Öyle ki duruma isyan eden bazı vatandaşlar, çöp konteynerlerini ateşe verdi.
GIDALAR VE ÇÖPLER İÇ İÇE
Çöp dağlarının olduğu yerin hemen arkasında bir market var. Patatesler, soğanlar, sebzeler, meyveler çöplerle yan yana duruyor.
İBB GREVİ KIRMAK İSTİYOR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise temizlik işçilerinin grevini kırmak için adeta paralel yapılanma kurdu. Diğer ilçelerden getirdiği logosuz araçlarla çöpleri aldırmaya başladı. Kartal'daki çöpler Beyoğlu, Beykoz ve Üsküdar temizlik işçilerine toplatıldı.
İŞÇİLER SADECE HAKLARINI İSTİYOR
A Haber' konuşan grev yapan işçi Uğur demirli, "Geriye dönük mesailerimiz var. Hani Başkanımız onunla ilgilenirse. İkramiyelerimiz var. Onları vereceğiz dediler. Söz verildi. Bizim şantiye olarak 600 kişi varız. Diğer şubelerden de var. Yani 2500 kişiye yakın." dedi.
ANADOLU YAKASI ÇÖP YATAĞI OLDU
Kartal belediyesi anlaşma sağlandığını ve grevin sona erdiğini duyurdu Ancak konteynerler hala temizlenmedi. Üstelik, Maltepe, Kadıköy ve Ataşehir'deki işçiler de eyleme başladı. Özellikle İstanbul'un Anadolu yakasındaki bir çok ilçenin sokakları çöple dolmaya başladı.
Vatandaşlar A Haber mikrofonlarına şunları söyledi:
- Şimdi kalkıp belediyeye isyan etsen daha beterini yapacak. Bunlar böyle insanlar. CHP dedin mi, çöplük diyeceksin.
- burada çok büyük rezillik var. Okul önlerinde, sokaklarda, mahallemizin her tarafında çöp, çukur, çamur diyenin işi yani.
- Nefes alamıyoruz. Çocuklarımız için de zararlı.
- Bu günlerdir böyle sürüyor. Kapının önünde dağ gibi çöpler, kokular rahatsız edici. Çocuklarımız küçük. Onların hasta olmasından korkuyoruz.