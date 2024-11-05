Kartal sokakları çöpten geçilmiyor! İBB işçilerin grevini kırmaya çalışıyor

Çöp dağları bitmek tükenmek bilmiyor. Bir yandan çevre kirliliği diğer yandan hastalık. Rezalet günlerdir sürüyor. CHP'li ilçe belediyelerinde temizlik işçileri greve gitti, onların arkasını İBB ekipleri toplamaya başladı.

GÖRÜNTÜLER HER ŞEYİ ANLATIYOR

İşçilerin greve gittiği ilçelerden Kartal'da manzara çok kötü. Konteynerler dolu, önü dolu, her yer dolu. Koku çok ağır. Görüntüler her şeyi anlatıyor.

KARTAL SOKAKLARI ÇÖPTEN GEÇİLMİYOR! VATANDAŞLAR ÇÖPLERİ YAKTI

Kartal belediyesi işçileri haklarını alamadıkları için grevde. Bu yüzden çöpleri yaklaşık bir haftadır toplamıyor. Hal böyle olunca iş çığırından çıktı. Öyle ki duruma isyan eden bazı vatandaşlar, çöp konteynerlerini ateşe verdi.

GIDALAR VE ÇÖPLER İÇ İÇE

Çöp dağlarının olduğu yerin hemen arkasında bir market var. Patatesler, soğanlar, sebzeler, meyveler çöplerle yan yana duruyor.

İBB işçilerin grevini kırmak istiyor! (Ekran görüntüsü / A Haber)

İBB GREVİ KIRMAK İSTİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise temizlik işçilerinin grevini kırmak için adeta paralel yapılanma kurdu. Diğer ilçelerden getirdiği logosuz araçlarla çöpleri aldırmaya başladı. Kartal'daki çöpler Beyoğlu, Beykoz ve Üsküdar temizlik işçilerine toplatıldı.

İŞÇİLER SADECE HAKLARINI İSTİYOR

A Haber' konuşan grev yapan işçi Uğur demirli, "Geriye dönük mesailerimiz var. Hani Başkanımız onunla ilgilenirse. İkramiyelerimiz var. Onları vereceğiz dediler. Söz verildi. Bizim şantiye olarak 600 kişi varız. Diğer şubelerden de var. Yani 2500 kişiye yakın." dedi.

Kartal sokaları çöpten geçilmiyor! (Erkan görüntüsü / A Haber)

ANADOLU YAKASI ÇÖP YATAĞI OLDU

Kartal belediyesi anlaşma sağlandığını ve grevin sona erdiğini duyurdu Ancak konteynerler hala temizlenmedi. Üstelik, Maltepe, Kadıköy ve Ataşehir'deki işçiler de eyleme başladı. Özellikle İstanbul'un Anadolu yakasındaki bir çok ilçenin sokakları çöple dolmaya başladı.

Kötü koku ve hastalık riski! (Ekran görüntüsü / A Haber)

Vatandaşlar A Haber mikrofonlarına şunları söyledi:

- Şimdi kalkıp belediyeye isyan etsen daha beterini yapacak. Bunlar böyle insanlar. CHP dedin mi, çöplük diyeceksin.

- burada çok büyük rezillik var. Okul önlerinde, sokaklarda, mahallemizin her tarafında çöp, çukur, çamur diyenin işi yani.

- Nefes alamıyoruz. Çocuklarımız için de zararlı.

- Bu günlerdir böyle sürüyor. Kapının önünde dağ gibi çöpler, kokular rahatsız edici. Çocuklarımız küçük. Onların hasta olmasından korkuyoruz.