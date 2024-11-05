05 Kasım 2024, Salı
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Özel Harekat kapılarını A Haber’e açtı
Türkiye'nin güvenliği için bir kalkan vazifesi gören Özel Harekat Başkanlığı, terörle mücadeledeki cesareti ve başarısıyla hafızalarda yer edinmiş durumda. Yerli silah ve araçlarla donatılan Özel Harekat Başkanlığı, günümüz şartlarını göz önünde bulundurarak yapısını güncelliyor ve yeni birimler oluşturarak bu alanda tecrübeli personeller yetiştiriyor. Özel Harekat Başkanlığı kapılarını A Haber'e açtı ve Başkan Süleyman Karadeniz tüm detayları A Haber'e anlattı.