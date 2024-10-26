İsrail’in İran’a saldırısı | A Haber Tahran sokaklarında halka mikrofon uzattı

A Haber İranlılara mikrofon uzattı A HABER İRANLILARA MİKROFON UZATTI İran ve İsrail arasındaki gerilim gün geçtikçe tırmandı ve dün gece İsrail İran'a saldırdı. Orta Doğu'da Gazze'nin ardından Lübnan'a da saldıran İsrail, İran'daki askeri hedefleri vurduğunu açıkladı. İsrail'in saldırdığı İran'ın başkenti Tahran'daki patlamalarla eş zamanlı olarak Suriye'nin başkenti Şam ve Humus ilinde de patlamalar meydana geldiği bildirildi.

İşgalci İsrail'in İran'a yönelik 3 dalga şeklinde gerçekleştirdiği saldırının ardından Tahran sokaklarından son durumu aktaran ekibimizden Ekber Karabağ halka mikrofon uzattı ve duygularını sordu.

Ekber Karabağ'ın bölgeden aktardıkları şöyle:

"İsrail saldırısının boyutuna bakıldığında İran'ın bir misilleme yapmayacağı konuşuluyor. Bu konunun burada şimdilik bittiğini alınan mesajlardan söyleyebiliriz. Bunun yanında döviz fiyatlarında bir düşme var.

RAFİNERİ PATLAMASI YAŞANMADI

Şu anda bizler sokaklarda geziyoruz ve insanlar normal şekilde hayatlarına devam ediyor. Bazı vatandaşların saldırından bile haberi olmadı. Tahran'da çarşılar ve piyasalar açıldı ve hareketlilik devam ediyor bir korku ya da gerilim yok. Ülke genelinde uçuşlar normale döndü. Çin'den gelen bir uçak Tahran'a inemedi ve Kirman'a iniş yapmıştı. Tahran'da herhangi bir rafineri patlaması yaşanmadı.

Evet biz sokaklarda son durumu aktarmaya ve halka duygularını sormaya devam ediyoruz. İnsanların saldırından çok etkilendiğini söyleyemeyiz. Bazılarının saldırından haberi bile olmamış bazıları ise sadece patlama sesleri duymuş."

İran halkı A Haber mikrofonuna konuştu:

- Saldırılardan haberim bile olmadı.

- Gece saatlerinde patlama seslerini duydum. Şiddetli bir patlama oldu arabaların alarmları çaldı. Ben İran'ın bu konuda İsrail'e gereken cevabı vereceğini düşünüyorum.

- Saldırılar gerçekleştiğinde ben uykudaydım ve hiçbir şey fark etmedim. Sabah uyandığımda anne ve babamdan öğrendim. Ben saldırıların burada biteceğini düşünüyorum.

- Ben saldırılardan ancak sabah saatlerinde haberdar oldu gece hiçbir şey duymadım.

- Saat 02.30 civarıydı biz uyumuştuk patlama sesi ile uyandık. Sonra herhangi bir şey görmedik yani yangın ve patlamalara şahit olmadık. Askeri alanlardan herhangi bir şey görmedim. Ancak şiddetli bir patlama olduğunu söylemeliyim uykudan uyandık.

KARŞILIKLI OYUN OYNUYORLAR

- Gece saatlerinde saldırında haberim oldu. Ben patlama seslerini duymadım basından gelen haberleri gördüm. Ben bu saldırıların devam etmeyeceğini düşünüyorum. Ben karşılıklı bir oyun oynandığını düşünüyorum.

Ben burada döviz işleri ile uğraşıyorum. Dün yüksek olan döviz fiyatları bugün düştü. Aslında tersi bir durum olması gerekirdi.

BUNLARIN HEPSİ OYUN

- Biz saldırıyı sabah saatlerinde öğrendik. Uykudan uyandık ve gazetelerden haberimiz oldu. Sonu ne olacak o önemlidir. Bunların hepsi oyundur. Her şey normale döndüğünde birbirlerini vuruyorlar. Şimdi İran vuracağını söylüyor bunun azabını millet çekiyor. Burada devletlere bir şey olmuyor. Allah İsrail'in belasını versin. Dövizler yukarı düşüp iniyor ama ürünlerin fiyatları aşağı düşmüyor. Burada halk eziliyor. İran'ın dış politikasını beğenmiyorum