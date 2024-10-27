İsrail'in İran'a misillemesine çarpıcı yorum: Esas hikaye Türkiye hedef Anadolu!
İran'ın saldırısına İsrail'den 25 gün sonra yanıt geldi. İran misilleme yapacak mı? A Haber muhabiri Ekber Karabağ, Tahran'dan son durumu anlattı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ canlı yayında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Harita üzerine ülke ülke işaret eden Başbuğ, "Hikaye yeni başlıyor." dedi.
Gergin bekleyişin hakim olduğu Orta Doğu'da, İran'ın saldırısına İsrail'den 25 gün sonra yanıt geldi. İsrail, ABD'nin sık sık uyarıda bulunduğu gibi "kontrollü" bir misillemede bulundu. Sadece askeri noktalar hedef alındı.
İran yönetimi İsrail'e karşılık verecek mi? Saldırıları ilk anından bu yana sıcağı sıcağına takip eden A Haber muhabiri Ekber Karabağ, Tahran'dan son durumu aktardı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ canlı yayında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
“MİSİLLEME UZAK BİR İHTİMAL”
A Haber muhabiri Ekber Karabağ Tahran'dan son durumu aktardı.
Karabağ, “İranlı yetkililer bu konuya yanıt vereceklerini ifade ediyorlar ancak İran’daki genel havaya bakıldığında İran medyasında yazılanlara ve diğer meselelere bakıldığında İran’ın bu saldırıyı cılız bir saldırı olarak yorumladığından dolayı İran’ın buna askeri şekilde yanıt vermeyeceği görüşündeyim. İran’dan İsrail’e bir misillemenin olması uzak bir ihtimal olarak görüldüğünü ifade edebilirim. Ancak İranlı bazı yetkililer bu konuyla ilgili yanıt verme hakkını saklı tutacaklarını ifade ettiler.” dedi.
"TEDBİR VE ZEKAYLA KARŞILIK"
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in ülkesine saldırısına "tedbir ve zekayla karşılık vereceklerini" belirtti.
Pezeşkiyan, İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
Mesajında, saldırıda ordu mensubu askerlerin hayatını kaybetmesinden dolayı ailelerine ve İran halkına başsağlığı dileyen Pezeşkiyan, "İran düşmanları, bu cesur insanların, topraklarını korkusuzca savunduklarını ve her türlü aptallığa da tedbir ve zekayla karşılık vereceklerini bilsin." ifadelerini kullandı.
"SALDIRIYA ABD DE KATILDI"
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail'in İran'a saldırısına ABD'nin de katıldığını ifade etti.
Erakçi, devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, İsrail'in ülkesine saldırısında ABD'nin rolünü değerlendirdi.
"Amerikalıların bu saldırıya katılımı bizim tarafımızdan tamamen açıktır, en azından Siyonist hava kuvvetlerine hava koridoru açmışlardır." diyen Erakçi, "Ayrıca önceden gönderdikleri savunma teçhizatının da bu operasyona katılması değerlendirilmekte ve bizce ABD'nin Siyonist rejimin suçlarına ve bölgede gerginlik yaratmaya katkısı oldukça açıktır." ifadelerini kullandı.
ABD'nin İsrail'in her türlü saldırısının sorumlusu olduğunu söyleyen Erakçi, "Görünen o ki ABD olmadan İsrail'in bölgede hiçbir gücünün olmadığı, sadece İran'a yönelik eylemleri değil, Gazze'de Lübnan'da ve diğer ülkelerde gerçekleştirdiği tüm saldırılarda bu gerçek tamamen kanıtlanmış oldu." dedi.
ABD'yi "İsrail'in suç ortağı" olarak nitelendiren Erakçi, "Bu saldırılar, hiçbir uluslararası forum ve çevrede Siyonist rejime karşı en ufak bir açıklama yapılmasına bile izin vermeyen ABD'nin siyasi desteğiyle yapılıyor." diye konuştu.
İranlı Bakan, İsrail'in ülkesine saldırısı sonrasında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup yazarak, BM Güvenlik Konseyi'nin acil toplanması çağrısında bulunduğunu aktardı.
"DÜNYA PİNPON MAÇI SEYREDİYOR"
Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ canlı yayında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Başbuğ, “Tabanı motive etme veya konsolide etme olarak değerlendiriyorum. Beklenen fırtına geliyor deniyor ama meltem halinde. Yaklaşık 6-7 aydır dünya pinpon maçı seyrediyor. İsrail misilleme yapacak mı? İran buna cevap verecek mi? Verirse kıyamet savaşına döner mi? Hep bir şey olmaz merak etmeyin dedik. Son ispat İsrail’in yapmış olduğu saldırı. İsrail misilleme yapacak mı çok soruldu. Öyle bir beklenti oluştu ki artık yapmak zorunda kaldı." dedi.
"KIYAMET KOPTU ZANNETTİK"
Sahada durumun farklı olduğunu vurgulayan Başbuğ, "Görüntüler öyle bir servis edildi ki kıyamet koptu zannettik. Yanan bina görüntüleri, sirenler, kornalar büyük bir panik. Görüntü doğruysa eyvah Orta Doğu’dan başlamak üzere dünya ateşin üzerine düştü dedik. Akabinde sahaya gittik. Ekber Tahran’da sıradan bir geceyi bize aktardı. Birçok vatandaşın haberi dahi yok. Hatta şok yaşıyorlar ne saldırısı diye." şeklinde konuştu.
"ESAS HİKAYE TÜRKİYE HEDEF ANADOLU"
Başbuğ, "Lübnan, Suriye ve Irak’ta hikaye yeni başlıyor. Buralara önümüzdeki günlerde inşallah yanılırız tahminler çıkmaz bu bölgeleri sıkıntılı günler bekliyor. Biz İran’ı konuşurken Şam’ı ve Humus’u vurdu aynı eş zamanlı. Rejim milisleri var diyor. Suriye’de daha sert saldırılar göreceğiz. Esas hikaye Türkiye hedef Anadolu. Suriye’de kalmak için her türlü pisliği yapacaklar. Hedef Irak ve Suriye." ifadelerini kullandı:
İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRISI
İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına "misilleme" olarak İran'daki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı.
İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara "başarıyla" karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini duyurdu.
İsrail, saldırının "başarıyla" tamamlandığını açıkladı.
İran ordusundan yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda 4 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.
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