İsrail’in İran saldırısı A Haber kamerasında! İşte o anlar...

İsrail’in İran saldırısı A Haber kamerasında! İSRAİL'İN İRAN SALDIRISI A HABER KAMERASINDA! İsrail ordusu, İran'ın 1 Ekim'deki balistik füzeli saldırısına 25 gün sonra cevap verdi. Başkent Tahran'da çok sayıda noktaya hava saldırısı düzenlendi. Tahran'daki saldırıya eş zamanlı olarak, Suriye'nin başkenti Şam ve Humus şehrinde de patlamalar oldu.

PETROL VE NÜKLEER TESİSLER HEDEF ALINMADI

İran devlet televizyonu saldırıları doğruladı. Ancak kaç saldırı yapıldığına dair henüz net bir bilgi yok. İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, misillemede askeri bölgelerin hedef alındığı bilgisini verdi. Ülkedeki petrol ve nükleer tesislerde herhangi bir sorunun olmadığının altı çizildi.

İran'a yönelik saldırı A Haber kamerasında

UÇUŞLAR ASKIYA ALIN

İran hava savunma sistemleri olası saldırılara karşı atışlar yaptı. İsrail'in saldırıdan kısa bir süre önce ABD'yi bilgilendirdiği de gelen haberler arasında. Ancak ABD, İsrail'in bu saldırısında dahli olmadıklarını açıkladı. ABD Savunma Bakanı Austin İsrailli mevkidaşı Gallant ile görüştü. Saldırıların ardından Irak hava sahası kapatıldı. Bölgedeki uçuşlar askıya alındı.

Hava savunma sistemleri devreye girdi (Ekran görüntüsü / A Haber)

"KARŞILIK VERMEYE HAZIRIZ"

İran'dan da savaş uçakları havalandı. İran yarı resmi haber ajansı Tasnim ise "İsrail'in saldırısına karşılık vermeye hazırız" mesajını yayınladı. "İsrail atacağı her adıma karşılık aynı şekilde orantılı bir tepkiyle karşılaşacak" ifadeleri kullanıldı.

SALDIRI A HABER KAMERASINDA

Saldırı anları A Haber kamerasına yansıdı. A Haber muhabiri Ekber Karabağ detayları aktardı. Karabağ, "Hava savunma sistemleri devreye girdi. Hava patlamalar yaşandı ve atılan füze etkisiz hale getirildi. Yukarıya yönelik olarak füze atışları yapıldı." dedi.