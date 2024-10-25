İran’da hayat normale döndü mü? A Haber Tahran sokaklarında

12:30 25 Ekim 2024

Ekber Karabağ: İran'da gergin bir ortamın olduğunu ifade edebiliriz. İran, İsrail'e saldırdığında İsrail’in de İran'a karşı bir saldırı misilleme yapması bekleniyordu. Bunun üzerinden 25 günlük bir süre geçti. Fakat hala o İsrail'den beklenen misilleme gelmedi. Ve bu da İran'da sinirleri iyiden iyiye gerilmiş durumda. Bunu hem vatandaşların davranışlarında hem ülke yetkililerinin açıklamalarında kolay bir şekilde görmek mümkün.

“EKONOMİNİ BİTİRİRİZ” MESAJI

Fakat İran her fırsatta İsrail'den kendisine yönelik bir saldırı olursa buna hazırlıklı olduğunu ve karşılık vereceğini belirtiyor. Ve diğer taraftan sürekli bir şekilde bunun olmaması için İsrail'i uyarıyor. Son olarak İran Devrim Muhafızları Başkomutanı Hüseyin Selami'nin İsrail ekonomisinin önemli ölçülerde denize bağlı olduğunu ve İsrail'in bir hata yapması durumunda çöküşünün hızlandırılacağını ifade etti. İranlı komutan geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e verdiği Thaad sistemlerine değinerek İsrail'in buna güvenmemesi gerektiğini ifade etti.