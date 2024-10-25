İran’da hayat normale döndü mü? A Haber Tahran sokaklarında
İsrail’in İran’a gece başlattığı ve 3 dalgadan oluşan saldırılardan sonra canlı yayına bağlanan A Haber muhabiri Ekber Karabağ ülkede hayatın normale döndüğünü söyledi. İşte tüm detaylar…
Terör devleti İsrail, Gazze'de yaptığı katliamı sürdürürken Lübnan'a da saldırılarına aralıksız devam ediyor. Son olarak İsrail gece saatlerinde İran'a saldırılar düzenledi.
Orta Doğu'da gerilim artarken A Haber ekipleri ilk andan itibaren sıcak gelişmeleri en özel görüntülerle aktarıyor.
HAYAT NORMALE DÖNDÜ
Ekber Karabağ: Saldırıların ardından İran’da hayat olağan akışına dönmüş durumda. Gece boyunca saldırılar devam ettiği sürece de İranlılar bunu çok dikkate almadı. Saldırı ilk başladığında benim gördüğüm sadece bir benzin istasyonun kuyruk oldu. Onun dışında vatandaşlar nezdinde herhangi bir durum yaşanmadı.
UÇUŞLAR BAŞLADI
İran’da 3 ilde 3 nokta hedef alındı. İranlı yetkililer askeri bölgelerin hedef alındığını ifade etti. Kısıtlı bir hasarın olduğu belirtildi. Şu anda İran hava sahası da kapalı. Ancak sisteme bakıldığında bazı uçakların yavaş yavaş harekete başladığını söyleyebilirim. İran medyasına ve açıklamalara bakıldığı zaman İran’ın bu saldırıyı çok önemsemediğini söyleyebiliriz. Hasarın ne olduğu tam olarak açıklanacak bunu belirttiler.
MESELE KAPANACAK
Saldırının geniş kapsamlı bir saldırı olmadığını söyleyebiliriz. 3 haftadır artan döviz fiyatlarının artık düşüşe geçtiğini söyleyebiliriz. İsrail saldırıların 3 dalgadan ibaret olduğunu belirtiyor. Şu anda bizler Tahran’da bir sokaktayız ve hayat normal akışına döndü. İran’da bu saldırıya karşılık verileceğine dair bir açıklama yapılmadı. Genel bakış ise meselenin burada kapanacağına ilişkin.
EVLER YERLE BİR OLDU
Saldırıdan hem hastane girişi etkilendi hem de bölgede bir çok ev ve araba hasar aldı. Sürekli olarak Hizbullah'ı hedef aldığını açıklayan İsrail’in yalanı aslında burada ortaya çıkıyor çünkü Cenah bölgesi Hizbullah’ın neredeyse hiç olmadığı bir yer. Burası normal insanların yaşamını sürdürdüğü bir yer. Bölgede şu anda elektrik yok ve hastanede insanların tedavisi jenaratörler ile sağlanan elektrik sayesinde yapılıyor.
HASTANENİN YANINI VURDULAR
Mehmet Karataş: İsrail gece boyunca Lübnan’a saldırılarını devam ettirdi. 12 füze ile 12 nokta hedef alındı. Hasbiye bölgesinde gazetecilerin kaldığı otel vuruldu ve 3 gazeteci hayatını kaybetti. Bizler şu anda birçok saldırının yapıldığı Cenah bölgesindeyiz. Burada hala enkazların altında cansız insan bedenleri çıkartılıyor. Buranın karşısında Ferik Hariri Hastanesi yer alıyor ve çok yakın bir mesafede yer alıyor. İşte İsrail hastanenin yanı başını hedef aldı.
ÇOCUK EŞYALARI ÇIKIYOR
Dışarıdan bakıldığında ev ayakta duruyor gibi ancak içerisi kullanılamaz hale gelmiş vaziyette. İnsanlar burada oradan oraya göç ediyor. Enkazlardan çocuklara ait eşyalar çıkıyor ve bu insanların yüreğini dağlıyor. Kırılmış bir bisikleti de burada gördük. Burada çocukların geleceği ve hayalleri ellerinden alınıyor.
İRAN’DA MİSİLLEME GERGİNLİĞİ
Ekber Karabağ: İran'da gergin bir ortamın olduğunu ifade edebiliriz. İran, İsrail'e saldırdığında İsrail’in de İran'a karşı bir saldırı misilleme yapması bekleniyordu. Bunun üzerinden 25 günlük bir süre geçti. Fakat hala o İsrail'den beklenen misilleme gelmedi. Ve bu da İran'da sinirleri iyiden iyiye gerilmiş durumda. Bunu hem vatandaşların davranışlarında hem ülke yetkililerinin açıklamalarında kolay bir şekilde görmek mümkün.
“EKONOMİNİ BİTİRİRİZ” MESAJI
Fakat İran her fırsatta İsrail'den kendisine yönelik bir saldırı olursa buna hazırlıklı olduğunu ve karşılık vereceğini belirtiyor. Ve diğer taraftan sürekli bir şekilde bunun olmaması için İsrail'i uyarıyor. Son olarak İran Devrim Muhafızları Başkomutanı Hüseyin Selami'nin İsrail ekonomisinin önemli ölçülerde denize bağlı olduğunu ve İsrail'in bir hata yapması durumunda çöküşünün hızlandırılacağını ifade etti. İranlı komutan geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e verdiği Thaad sistemlerine değinerek İsrail'in buna güvenmemesi gerektiğini ifade etti.
GAZETECİLERİN OTELİ VURULDU
Mehmet Karataş: İsrail bütün hafta boyunca olduğu gibi yine Beyrut’a bomba yağdırdı. Gazetecilerin olduğu otel isabet aldı ve 3 gazeteci hayatını kaybetti. İsrail, Dahiye’ye yönelik saldırılarını giderek artırıyor. İsrail Hizbullah hedeflerini vurduğunu iddia etse de sivil yerlerin yıkıldığını bir burada görebiliyoruz.
İsrail ile Hizbullah arasında çatışmalar 8 Ekim 2023’ten beri devam ediyor. Lübnan’da son 1 yılda 2 bin 600 yakın sivil hayatını kaybetti. Dün gece yine Beyrut’un birçok noktasına hava saldırısı düzenledi.
HER TARAF DAĞILMIŞ DURUMDA
Mehmet Karataş: Evet işgalci İsrail günlerdir Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. Ve özellikle de hedefinde olan nokta ise Dahiye. Her gece bombalanan yer işte burası. Bizler de A Haber ekibi olarak şu anda Dahiye'nin merkezinde tam da kalbindeyiz. Sokaklarına baktığımızda tam bir savaş alanı dediğimiz yer işte burası. şu anda Dahiye sokaklarındayız ve Dahiye sokaklarının hangi noktasına bakarsak bakalım her taraf dağılmış durumda.
HALA DUMANLAR YÜKSELİYOR
Dahiye gece saatleri boyunca Hizbullah'ın bulunduğu nokta olarak belirlenen bu yerler işgalci İsrail tarafından vurulmaya devam ediyor. Evet Dahiye'nin hangi noktasına bakarsak bakalım mutlaka hasar gören binalar görüyoruz. Sokaklar cam parçalarıyla dolmuş vaziyette. Hala dumanların bu noktada yükselmeye devam ettiğini görüyoruz.
HER YER YIKILMIŞ DURUMDA
Dahiye sokakları şu an itibariyle tam bir savaş alanına dönmüş durumda. Gece saatleri boyunca bu noktada İsrail saldırılarını sürdürmeye devam etti ve burada hem araçlar hem işyerleri hem de evler büyük hasar görmüş durumda ki özellikle sadece Dahiye olarak belirlenmese de Beyrut'un birçok noktası yine İsrail güçleri tarafından vurulmaya devam ediyor. İsrail'in Gazze'de uyguladığı senaryoyu Dahiye'de de uyguladığını da görebiliriz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Haşlanmış yiyecekler ne kadar sağlıklı, besin değerini koruyor mu?
- Kışa karşı doğal kalkan: Binlerce yıldır şifa kaynağı oluyor, faydasını duyan aktarın yolunu tutuyor
- Taze yumurta nasıl anlaşılır? Yumurtaların bayat olduğunu anlamanın etkili yolu bakın neymiş
- 2024 PTT personel alımı: Başvuru tarihleri ve şartları ne zaman açıklanacak?
- Kandil ve dini günler takvimi: 2025 kandil günleri ne zaman?
- e-Nabız nedir, tahlil sonuçları nasıl öğrenilir?
- 2025 Ramazan ayına kaç gün kaldı, hangi aya denk geliyor: Ramazan ayı başlangıç tarihi
- Hafta sonu noterler, eczaneler açık mı, kaçta kapanıyor? İşte noter, eczane çalışma saatleri
- 2024 Sağlık Bakanlığı, MSB, belediye ve üniversite personel alımları: En az ilkokul mezunu işçi alımları yapılıyor
- 25 Ekim 2024 BİM aktüel katalog: Hangi ürünler indirimde? Ütü, tencere, çeyiz paketi, ısıtıcılar, battaniye çeşitleri…
- Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilot subay alımı başladı: 120 pilot alınacak, başvuru şartları ve detaylar
- Enfal suresi oku, Enfal suresi Türkçe okunuşu ve anlamı