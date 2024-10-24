Türk havacılığına Gökbey imzası! İşte TUSAŞ’ın ürettiği ilk yerli helikopter

Dün Ankara'da öğle saatlerinden sonra TUSAŞ yerleşkesine yönelik olarak terör saldırısı düzenlendi. Kaan, Atak, Gökbey ve Aksungur gibi ülkemiz yüz akı olan projelerin üretildiği TUSAŞ'a yönelik alçak saldırıda 5 şehidimiz ve 22 yaralımız var.

A Haber ekiplerinden Aslı Bilger Kutludağ, SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda TUSAŞ tarafından üretilen ilk yerli helikopter Gökbey ekranlara taşıdı ve detayları aktardı.

Aslı Bilger Kutludağ: Dün maalesef ki o acı saldırının ardından 5 şehidimiz ve 22 yaralımız var. İşte o şehitler İstanbul'daki SAHA EXPO Fuarı'nda da anıldı.

Şu anda SAHA EXPO'dayız. Bu hafta içerisinde Savunma Sanayii Fuarı kapılarını açmıştı. Bugün bir anma törenine sahne oldu. 5 şehidimizin fotoğrafları dev ekrana yansıtıldı. TUSAŞ çalışanları da buradaydı. Onların da gözü yaşlıydı. Burada arkadaşlarını andılar. Şehitlerin fotoğrafı burada yer almaya devam ediyor.

SALDIRILARIN HEDEFİ MİLLİ PROJELER

Biz de TUSAŞ'ın olduğu bölümündeyiz. Milli gururumuz olan projeler burada yer alıyor. O terör saldırılarının neden gerçekleştirildiği aslında bu gibi fuarlarda yerli projeler görücüye çıkınca vatandaşla buluşunca daha net ortaya çıkıyor.

Türkiye'nin savunma sanayisinde ilerlemesi ve buna karşı maalesef gelen terör saldırıları oluyor. TUSAŞ tarafından üretilen ilk yerli helikopter Gökbey uzun zamandır görevde. Genel maksat helikopteri olarak geçiyor. T625 Gökbey aslında tam ismi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı genel maksatlı bu helikopter özgün helikopter programına 2010 itibariyle dahil edilmişti.

EN ZOR ŞARTLARDA GÖREV BAŞARISI

Bu helikopter özellikle en zorlu iklim ve coğrafyalar dahil yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde faaliyet gösterebiliyor. Milli imkanlarla üretildi ve tasarlandı. Atak programı sürecinde kazanılan bilgi birikim işte burada bu programda hayata geçirildi.

TÜM TESTLER BAŞARILI

Yerli imkanlarla geliştirilip üretilen ilk genel maksat helikopter olarak geçiyor. İlk uçuşunu 2018 yılında başarıyla gerçekleştirmişti ve 2023 tarihinde P1 prototipi özellikle motorlarla buluştu ve ilk test uçuşunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Sonrasında sertifikasyon süreci başladı ve TUSAŞ tarafından tasarlanan üretilen T625 Gökbey genel maksatlı helikopter artık test ve sertifikasyon faaliyetlerini başarılı bir şekilde sonlandırdı. Seri üretimi devam eden üç adet T625 Gökbey helikopteri Jandarma Komutanlığına teslim edilecek.