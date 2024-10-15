Narin Güran cinayetinde özel detaylar A Haber’de: Görüntüyü bizzat kendim izledim

Diyarbakır'da Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında yeni detaylara A Haber ulaştı. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

"Soruşturmanın artık bitme aşamasında olduğunu söyleyebiliriz. İddianame de hazırlanmaya başkandı. Bu hafta içerisinde de 12 şüphelinin iddianamesi artık bitecek ve mahkemede hesap vermeye başlayacaklar.

HEPSİ TESPİT EDİLDİ

Kimin nerede olduğu, hangi saatte kimlerle beraber olduğuna dair HTS kayıtları ve baz çakışmalarından hepsi ortaya çıkmış durumda.

Anne Yüksel Güran, Enes Güran, amca Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın cinayetin olduğu sırada nerede oldukları hepsi tespit edilmiş durumda.

SON GÖRÜLDÜĞÜ SAAT 15.12

Herkes 15.15 diye biliyordu dün yaptığımız bir özel haberler beraber 15.12 olarak Narin'in son görülme saati olduğu ortaya çıktı. Okulun güvenlik kamerası saatinin 3 dakika ileride olduğu ortaya çıktı.

"BİZZAT KENDİM İZLEDİM"

Narin'in cansız bedenini taşıyan Nevzat Bahtiyar'ın görüntüsü ben bizzat kendim izledim. Bahtiyar aracıyla beraber hareket halinde aracın içerisinde tek kişi o görünüyor. İçerisinde başka kimsenin olmadığını gördüm. Araç ilerliyor ve daha sonra da köprüye varmadan sağa sapıyor. Yaklaşık 200 metre ileri gittikten sonra dere yatağına varıyor. Aracını park ettikten sonra da dere yatağına cansız bedeni gömüyor. Daha sonra aracıyla beraber ayrılıyor."