Türkiye’nin konuştuğu cinayette yeni görüntü! Narin’in son görüldüğü saat 15:12 | Özel bilgi A Haber’de

Diyarbakır Bağlar'daki Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

NARİN'İN SON GÖRÜLDÜĞÜ SAAT 15:12

Kamera saatinin 3 dakika ileride olduğu ortaya çıktı. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz özel detayları aktardı.

İŞTE O KAMERA (Ekran görüntüsü / A HABER)

Yılmaz, "Aslında herkes Narin Güran'ın en son görüldüğü saati 15.15 olarak biliyordu ancak bizim üzerinde çalıştığımız bir konu vardı. Bu okulun güvenlik kamerası. Saat acaba ileri de mi geride mi diye? Konu ile ilgili 3 gün boyunca bir araştırma yaptım. Haber kaynaklarımla görüşme sağladım ve biraz önce de okula geldim. Okulun güvenlik kamerasının saati yaklaşık 3 dakika ileride olduğu ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Olay yerinden detayları aktaran Yılmaz, "İlk kez A Haber'de net ve doğru bir şekilde cansız bedeni Nevzat Bahtiyar'ın ifadesine göre işte bu ağacın altında aldığını söyledi. Burası taşlı bir yol. Burada yan yana olduklarına dair HTS tespiti yapıldı." dedi.

İFADELER SÜREKLİ DEĞİŞTİ

Narin'in annesi, ağabeyi ve amcasının da aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı. 3 kez ifade veren Nevzat Bahtiyar'ın amca Salim Güran ile buluşmasını ve Narin'in cansız bedenini aldığı yeri farklı söylemesi akıllarda soru işaretine neden oldu.

Bu nedenle Narin'in katilinin kim olduğu henüz aydınlanamadı.

23 PLAKALI KIRMIZI ŞAHİN'İN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bilindiği üzere Nevzat Bahtiyar, Narin'in cansız bedenini 23 plakalı kırmızı bir otomobille taşıdı. Bahse konu aracın yeni görüntüleri elde edildi.

ÇEVREDEKİ ÇİFTLİĞİN KAMERASINA TAKILDI



Bahtiyar'ın Eğertutmaz Deresi üzerindeki köprüden yola bağlandığı anların çevredeki bir çiftliğe ait kamera tarafından kaydedildiği öğrenildi.

NARİN'İN CANSIZ BEDENİNİ KUCAKLAYIP 100 METRE YÜRÜDÜ



Dereye giden yola girdikten sonra kamera açısından çıkan Nevzat Bahtiyar'ın kucağında çuval içerisindeki Narin'in cansız bedeniyle yaklaşık 100 metre yürüdüğü ve cesedi Eğertutmaz Deresinde gömdüğü tespit edildi.

NEVZAT BAHTİYAR YALNIZ MIYDI?



Bahtiyar'ın daha sonra aracına binerek, baldızının evine gidip çay içtiği de ifade edildi. Son elde edilen görüntülere göre, Nevzat Bahtiyar'ın Narin'in cesedini götürürken ve gömdüğü sırada yalnız olduğu da belirtiliyor.

Yapılan titiz çalışmalar sonucu görüntülere ulaşılırken, kamera kaydı bir CD'ye şifreli olarak kaydedilip soruşturmayı yürüten Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na tutanakla teslim edildiği öğrenildi.