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İsrail Türkiye’ye saldırır mı? Prof. Dr. Özgöker: Hatay’a saldırırsa Tel Aviv gider

ahaber.com.tr Haber Merkezi Yavuz Topal
Giriş: 02.10.2024 15:47 Güncelleme: 02.10.2024 15:56
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İsrail Türkiye’ye saldırır mı? Prof. Dr. Özgöker: Hatay’a saldırırsa Tel Aviv gider

A Haber'in canlı yayınına katılan güvenlik uzmanı ve stratejist Prof. Dr. Uğur Özgöker, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısının ardından yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Özgöker'e göre İran'ın saldırıları tiyatro ve asıl amaç içerideki muhalefeti bastırmaktı. İsrail’in Türkiye saldıramayacağını belirten Özgöker, “İsrail Hatay’a Şanlıurfa’ya saldırırsa Tel Aviv gider” dedi.

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