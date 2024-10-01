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İsrail'in işgal haritası! İsrail Türkiye'ye saldırabilir mi? Başkan Erdoğan neden "İsrail'in gözü vatanımızda" mesajını verdi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 18:23 Güncelleme: 01.10.2024 18:49
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İsrail’in işgal haritası! İsrail Türkiye’ye saldırabilir mi? Başkan Erdoğan neden İsrail’in gözü vatanımızda mesajını verdi?

Başkan Erdoğan’ın bugünkü meclis açılış konuşmasında “Netanyahu’nun Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer açık söylüyorum bizim vatan topraklarımız olacaktır... Bedeli ne olursa olsun Türkiye İsrail karşısında durmaya ve dünyayı da bu onurlu duruşa davet edecektir.” ifadelerini kullanması ve Meclis’te vurguladığı harita ne anlama geliyor? Türkiye için ne gibi tehditlerin söz konusu olduğu ise A Haber canlı yayınına katılan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Cem Oğultürk, Akademisyen Dr. Necmettin Mutlu ve İran Araştırmaları Merkezi Araştırmacısı Oral Toğa tarafından değerlendirildi. İsrail’in Arz-ı Mevud hayalleri olduğu ifade edilirken Türkiye’nin güçlü ve bölgedeki hiçbir devlete benzemediği ise vurgulanan yorumlar arasında yer aldı.

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