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Altından rekor üstüne rekor! Yıl sonu tahmini 3 bin TL üstü

ahaber.com.tr Haber Merkezi Ahmet Nazif Vural
Giriş: 24.09.2024 16:11 Güncelleme: 24.09.2024 16:16
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Altından rekor üstüne rekor! Yıl sonu tahmini 3 bin TL üstü

Altın rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Bugün de ekonomi piyasalarında hareketlilik var ve altın kendi rekorunu tazeledi. Altın piyasalarındaki gelişmeleri A Haber muhabiri Esra Akyürek’in konuğu olan finans analisti İslam Memiş değerlendirdi.

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