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Siber saldırının şifreleri! Abdullah Ağar: ABD bu işin içinde

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 11:13 Güncelleme: 18.09.2024 11:15
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Siber saldırının şifreleri! Abdullah Ağar: ABD bu işin içinde

Terör devleti İsrail, Hizbullah'ı dijital saldırı ile hedef aldı. Saldırı sonucu Hizbullah'ın iletişim için kullandığı çağrı cihazları patlatıldı. İkisi Hizbullah üyesi 9 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 750 kişi de yaralandı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına uzman isimler değerlendirdi ve ABD’nin kumpas uçağının bölgede olmasına dikkat çektiler.

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