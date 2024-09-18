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A Haber kriminal laboratuvarlarını görüntüledi! İşte o anlar

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 12:12 Güncelleme: 18.09.2024 12:12
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A Haber kriminal laboratuvarlarını görüntüledi! İşte o anlar

8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma devam ediyor. Soruşturmanın seyrine kriminalden gelecek rapor yön verecek. A Haber olarak faili meçhul cinayetlerden elde edilen delillerin incelendiği Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı kriminal laboratuvarlarına misafir olduk. İşte yüksek teknolojiye sahip laboratuvarların çalışma sistemi…

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