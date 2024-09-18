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İsrail'den Hizbullah'a dijital saldırı! Çağrı cihazları nasıl patlatıldı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi İslim İstanbullu
Giriş: 18.09.2024 10:19 Güncelleme: 18.09.2024 11:22
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İsrail’den Hizbullah’a dijital saldırı! Çağrı cihazları nasıl patlatıldı?

Gazze’de katliam yapan Batı Şeria’da işgali sürdüren terör devleti İsrail, Hizbullah'a yönelik dijital saldırı düzenledi. Saldırı sonucu Hizbullah'ın iletişim için kullandığı çağrı cihazlarında patlamalar oldu. İkisi Hizbullah üyesi 9 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 750 kişi de yaralandı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan siber güvenlik uzmanı Osman Demircan değerlendirdi. Demircan çağrı cihazlarının kullandığı yayın bandına sızılarak hacklendiğini ve saldırının yapıldığını belirtti.

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