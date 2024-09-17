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İsrail'den Hizbullah'a saldırı: Çok sayıda noktaya bombardıman

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 17:35 Güncelleme: 20.09.2024 00:38
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İsrail’den Hizbullah’a saldırı: Çok sayıda noktaya bombardıman

İki gündür İsrail, Hizbullah'a yönelik siber terör saldırısı düzenlerken çok sayıda çağrı cihazı aynı anda patlatıldı. Yapılan saldırı sonrasında Hizbullah'ın 32 üyesi hayatını kaybetmişti. Lübnan ordusu şüpheli çağrı cihazı ve telsizleri imha etmeye başlarken Nasrallah'ın konuşmasından dakikalar önce İsrail, Hizbullah hedeflerini vurdu. Hizbullah lideri Nasrallah yaptığı açıklamada, İsrail’in düzenlediği saldırıların Lübnan halkına karşı bir savaş ilanı olduğunu belirterek "En az 4 bin kişiyi öldürmek istediler. İsrail çizgiyi aştı, yanıt vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı. İsrail ordusu, Hizbullah'ın ateşlenmeye hazır 30 füze platformuyla 150 füze rampasını hedef aldığını açıkladı.

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