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Narin cinayetinde DNA şüphesi! Uzman isimler A Haber’de

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 10:20 Güncelleme: 13.09.2024 10:32
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Narin cinayetinde DNA şüphesi! Uzman isimler A Haber’de

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturmada aralarında anne, ağabey ve amcanın da bulunduğu 8 zanlı tutuklandı, 4 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Öte yandan Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nun soruşturmayla ilgili raporu da açıklandı. Rapora göre Narin'in üzerinde başka birinin DNA'sına rastlanmadı. Gelişmeleri boyutlarını A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.

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