Narin Güran cinayetinde düğüm çözülüyor! Şüpheliler adliyede
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın katledilmesiyle ilgili soruşturmada çember daralıyor. Amca Salim Güran ile küçük Narin'in cansız bedenini dereye kendisinin sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar tutuklanmıştı. Gözaltındaki 22 şüpheli adliyeye sevk edilirken, ifade işlemleri başladı.
Diyarbakır Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.
İFADE VERME İŞLEMİ BAŞLADI
Narin Güran cinayetinin 22 şüphelisi, sabah saat: 05.30 sıralarında Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.
Şüpheliler 5 gündür ifade veriyordu. Zanlılar arasında Narin'in annesi, babası ve ağabeyi gibi aile üyeleri de yer alıyor.
ADLİYE'DE HAZIRLIKLAR TAMAM!
A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, Diyarbakır Adliyesi önünde son hazırlıklarla ilgili detayları canlı yayında aktardı.
Yılmaz, "4 duruşma salonu ayarlandı. Şüpheliler birbirlerini görmeyecek şekilde orada ifade verecekler. Yarına kadar sürer mi sürmez mi bilemiyoruz. 22 şüpheli var. Hepsinin ayrı ayrı ifadesi alınacak." dedi.
KRİTİK GÜN BUGÜN
Diyarbakır Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. Jandarmada ifade işlemleri devam eden gözaltındaki 22 zanlının ise bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
KÖY İMAMI SERBEST BIRAKILDI
İTİRAFÇI NEVZAT BAHTİYAR TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında 24 şüpheli gözaltına alındı. Narin’in cesedini dere yatağına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar da şüpheliler arasında yer alıyor. Sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Nevzat Bahtiyar, tutuklandı.
KÖY İMAMI SERBEST BIRAKILDI
Nevzat Bahtiyar'ın tutuklanmasının ardından 23 şüpheli, emniyet güçleri tarafından sorgulanıyor. Sorgusu tamamlanan köy imamı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltındakiler için ikinci kez ek gözaltı süresi kullanıldı.
İTİRAFÇI BÖYLE YAKALANDI
Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'nde kırsal Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos' tan beri kayıp olan Narin Güran'ın cesedi köyüne yaklaşık 2 km uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içerisinde Jandarma ekipleri tarafından bulunmuştu. Cesedin nasıl bulunduğuyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
CESET SABAHIN İLK SAATLERİNDE BULUNDU
Sabah'ın haberine göre Jandarma ekiplerinin bölgede yaptığı arama çalışmaları sırasında 8 Eylül günü saat 06:00 sıralarında Tavsantepe mahallesi Egertutmaz deresinde derenin toprak ile birleştiği kısmında kayanın altına sıkıştırılmış vaziyette üzerini kapatacak 3 adet 40-50 cm çaplarında kaya parçalarıyla kapatılan bir çuvalda bulunduğu öğrenildi.
İTİRAFÇIYI ASKERİ ÜSSÜN KAMERASI YAKALATTI
Cesedin bulunmasının ardından Jandarma ekipleri dereyi gören 8. Ana Jet Üstü Komutanlığı'nın çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan çalışmalarda Narin Güran'ın kaybolduğu gün Eğertutmaz Deresi civarında yaklaşık 50 dakika sabit kalan kırmızı otomobil dikkatleri üzerine çekti.
İncelenen kamera kayıtlarında Dere civarında 15.40 ile 16.30 saatleri arasında otomobilin sabit kalması üzerine ekipler harekete geçti. Yapılan Plaka Tanıma Sistemi incelemelerinde otomobilin daha önce bilgi amaçlı ifadeye gelen Nevzat Bahtiyar'a ait olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Bahtiyar, sorgusunda suçunu itiraf etti.
TUTUKLANMA GEREKÇESİ ORTAYA ÇIKTI
Nevzat Bahtiyar Sulh Ceza Hakimliğindeki tutuklama gerekçesine de ulaşıldı. Gerekçede "Şüpheli Nevzat Bahtiyar'ın üzerine atılı Kasten Öldürme suçunu işlediğine dair şüpheli Nevzat'in ifadelerinde diğer şüpheli Salim Güran'ın kendisine teslim ettiği maktul Narin Güran'a ait cesedi çuvala koyarak dere kenarına gömdüğüne dair ikrarları, şüpheli Nevzat'ın olayın bir kısım ikrar etmesine karşın bir kısım soruları cevapsız veya muğlak bırakması sebebiyle birtakım şüphelileri korumaya çalıştığı izlenimi uyandırdığı, şüpheli ifadelerinin kısmen çelişkiler barındırdığı" kaydedildi.
CİNAYET BURADA MI İŞLENDİ?
Türkiye, 8 yaşında vahşice öldürülen Narin Güran cinayetine kilitlendi. Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin'in cinayete kurban gittiği belirlendi.
İŞTE NARİN GÜRAN'IN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ YER!
SABAH Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ile Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman'ın A Haber canlı yayında yaptığı açıklamalar tüyler ürpertti. Canlı yayında minik Narin'in 21 Ağustos günü öldürüldüğü ahır görüntülendi.
SALİM GÜRAN BANA SESLENDİ: SENLE İŞİM VAR YANINA GELECEĞİM
Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Nevzat Bahtiyar'ın ifadesindeki detayları açıkladı. Nazif Karaman şu ifadeleri kullandı:
"Evimden ağaçları suladığım sırada 100 metre uzaklıkta Arif Güran'ın bahçesinden Salim Güran bana seslendi. Benle işinin olduğunu hazırlanmam gerektiğini arabasıyla yanına geleceğimi söyledi. Ben de Salim Güran'ı beklemeye başladım bu sırada etrafta kimse yoktu. Birkaç dakika sonra Salim Güran, arabasıyla yanıma geldi. Bana "Hemen arabana bin ve beni takip et" dedi."
"CAMI AÇINCA ARACIN ÖN KOLTUĞUNDAKİ BATTANİYEYİ GÖRDÜM"
"Bu sırada Salim'in kullandığı araç içinde kimseyi ve cesedi görmedim. Salim aracıyla hareket etti ben de kırmızı aracımla onu takip ettim. Parke taşlı yolda yanyana durduk. Bu sırada Salim Güran aracındaki camı açmasıyla birlikte içerisinde bir çocuğun sarılı olduğu battaniyeyi gördüm. Bana aracının ön koltuğunu göstererek "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin" diyerek tehdit etti. Ben de bana ve aileme zarar verecek korkusuyla teklifini kabul etmek zorunda kaldım. Narin'in cesedini birlikte alarak aracımın arka koltuğunun paspaslarının üzerinde bıraktık. 2 adet terliği de Salim Güran'ın arabasından alarak benim arabama bıraktık."
"NARİN'İN CESEDİNİ İKAMETİME GETİRDİM"
"Salim Güran'ın arabasından alarak benim arabama bıraktık. Salim Güran battaniyeyi aldı, kendi arabasının sağ yolcu koltuğuna bıraktı. Battaniyenin bej renginde olduğunu hatırladım. Sonrasında Salim Güran yanımdan ayrıldı ben de kendi ikametime gittim. Burada inşaat malzemeleri arasında bulduğum çuvala Narin'in cesedini koydum ardından Eğritutmaz Deresi'ne gittim. Narin'in cansız bedenini koltuk altıma alarak derenin kenarına indim çuvalın ağzını Narin çantasından aldığım iple bağladım. Narin'in bacağında bir kesik yoktu. Cesedi bırakıp eve geldiğimde Narin'in kaybolduğu haberi duyulmuştu. "
"NARİN BU İLİŞKİYİ GÖRDÜĞÜ İÇİN ÖLDÜRÜLMÜŞ OLABİLİR!"
"Salim Güran'ın bana seslendiği yer Arif Güran'ın evinin ahırının bulunduğu noktaydı. Salim Güran'ın Arif Güran'ın eşi ve amcasının eşiyle yasak aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Narin, bu ilişkiyi gördüğü için öldürülmüş olabilir."
YASAK İLİŞKİ İTİRAFI!
Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cesedine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde sır perdesi hızla aralanıyor.
Gözaltında çapraz sorguları yapılan, aralarında Narin'in annesi Yüksel ile babası Arif Güran, ağabeyleri, amca, hala ve yengesinin de bulunduğu şüpheli 22 kişi bugün adliyeye sevk edilecek.
Küçük Narin'in cesedini dere kenarına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar dün tutuklandı ve katil zanlısı amca Salim Güran'ın tutulduğu Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.
NARİN EVİNDE ÖLDÜRÜLMÜŞ
Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, A Haber canlı yayınında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Nevzat Bahtiyar'ın ifadesindeki detayları açıkladı.
Vahşice öldürülen Narin'in cesedini dereye gömen Nevzat Bahtiyar, cinayetle ilgili çok önemli ipuçları verdi.
İşte, Narin'in kaybolduğu gün yaşananları anlatan Nevzat Bahtiyar'ın ifadesinden kan donduran detaylar:
"Evimin önündeki ağaçları sularken Salim Güran, 100 metre uzaklıkta Arif Güran'ın bahçesinden bana seslendi. Benimle işinin olduğunu hazırlanmam gerektiğini arabasıyla yanına geleceğimi söyledi. Ben de Salim Güran'ı beklemeye başladım bu sırada etrafta kimse yoktu. Birkaç dakika sonra Salim Güran, arabasıyla yanıma geldi. Bana "Hemen arabana bin ve beni takip et dedi" Bu sırada Salim'in kullandığı araç içinde kimseyi ve cesedi görmedim. Salim aracıyla hareket etti ben de kırmızı aracımla onu takip ettim. Parke taşlı yolda yanyana durduk. Bu sırada Salim Güran aracındaki camı açmasıyla birlikte içerisinde bir çocuğun sarılı olduğu battaniyeyi gördüm. Bana aracının ön koltuğunu göstererek "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm" diyerek tehdit etti. Ben de bana ve aileme zarar verecek korkusuyla teklifini kabul etmek zorunda kaldım. Bana mısır tarlalarının hasadını kaldırdıktan sonra da 200 bin lira para vereceğini söyledi. Narin'in cesedini birlikte alarak aracımın arka koltuğunun paspaslarının üzerinde bıraktık. 2 adet terliği de Salim Güran'ın arabasından alarak benim arabama bıraktık."
AMCANIN YASAK İLİŞKİLERİ
"Olayın heyecanıyla Narin'i neden ve nasıl öldürdüğünü sormadım ve bilmiyorum. Ancak Tavşantepe Mahallesi'nde Salim Güran'ın, Narin'in annesi Yüksel Güran ve kendi amcasının eşi olan M.G. ile ilişkilerinin olduğu konuşuluyordu. Salim Güran'ın bu iki kadından biriyle yaşadığı cinsel ilişkiyi görmesi üzerine bu hususu anlatmasıyla toplum arasında dışlanacağı, itibarsızlaşacağı ve Güran ailesi içerisinde problemler yaşanacağından dolayı Narin'i öldürmek istemiş olabileceğini düşünüyorum. Ancak ben kendi gözlerimle Salim Güran'ın bu iki kadınla ilişki yaşadığını görmedim. Narin'in babası Arif Güran'ın kardeşi Erhan Güran'ın oğlunun düğünü olacağından Tavşantepe Mahallesi'ndeki Güran ailesinin erkek bireylerinin büyük çoğunluğu düğün davetiyesi dağıtmak üzere mahalle dışına çıkmıştı. Salim Güran'ın böyle bir cinsel ilişki yaşamak için mahallede kalmış olabileceğini düşünüyorum.
"NARİN BİR ŞEYLER GÖRMÜŞ OLABİLİR"
"Salim Güran'ın olay günü bana ilk seslendiği yer Arif Güran'ın ahır olarak kullandığı yerin yanıydı. O yüzden belirttiğim bu ahır bölgesinde böyle bir cinsel ilişki yaşanmış olabilir. Bu sırada da Kur-an kursundan dönen Narin'in patika yolu kullanıp evine gitmesi durumunda direkt karşısına çıkan ve ahır olarak kullanılan bu bölümde bir şeyler görmüş olabilir diye düşünüyorum."
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