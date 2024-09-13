13 Eylül 2024, Cuma
Şüphelilerin ifadeleri A Haber'de! Ağız birliği: Amcam Salih Güran tembihledi
Diyarbakır Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. İfadesi tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 22 şüphelinin ifadelerine A Haber ulaştı. "Amcam Salim Güran beni tembihledi" ifadelerinin ortak olarak kullanılması aile meclisinin toplandığını deşifre etti.
Giriş Tarihi: 13.09.2024 01:42 Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 01:43