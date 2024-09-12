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A Haber adım adım Narin cinayetinin izini sürdü

ahaber.com.tr Haber Merkezi Mehmet Karataş
Giriş: 12.09.2024 13:58 Güncelleme: 12.09.2024 14:01
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A Haber adım adım Narin cinayetinin izini sürdü

Narin cinayetiyle sessizliğe bürünen ve sırlarla anılmaya başlanan Tavşantepe Köyü’nde bulunan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel adım adım cinayetin izlerini canlı yayında anlattı. İşte tüm detaylar…

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