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Engin Polat tahliye oldu! İşte kararın perde arkası

Ramazan Almaçayır Ramazan Almaçayır ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 09:48
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Engin Polat tahliye oldu! İşte kararın perde arkası

Türkiye aylardır Polat ailesini konuşuyordu. Kara para aklama suçundan yargılanan Dilan Polat'tan sonra, eşi Engin Polat da tahliye oldu. 28 sanıklı davada tutuklu sanık kalmadı. Karara en çok şaşıran da en çok sevinen de Dilan Polat oldu. Sevincini yakınlarıyla paylaşmakla yetinmedi eşini karşılamaya giderken o paylaşımlar da yaptı. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır tahliye kararına dair önemli bilgiler paylaştı.

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