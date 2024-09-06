06 Eylül 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

İzmir Körfezi'nin kurtuluşu reçetesini A Haber'de anlattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi Yavuz Topal
Giriş: 06.09.2024 14:41
ABONE OL
İzmir Körfezi’nin kurtuluşu reçetesini A Haber’de anlattı

İzmir Körfezi'nde balık ölümleri yaşanıyor, kirlilik ve koku artıyor. A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan Bilim Kurulu Üyesi Porf. Dr. Yeşim Özkan önemli değerlendirmelerde bulundu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör