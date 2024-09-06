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Dilan - Engin Polat davasında karar! Engin Polat 10 ay sonra tahliye edildi | İşte o ilk görüntüler

ahaber.com.tr Haber Merkezi Ahmet Nazif Vural
Giriş: 06.09.2024 09:10 Güncelleme: 06.09.2024 19:05
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Dilan - Engin Polat davasında karar! Engin Polat 10 ay sonra tahliye edildi | İşte o ilk görüntüler

Dilan Polat ve Engin Polat’ın yargılandığı ‘kara para aklama’ davasında mahkeme, 4 tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün’ün tahliyesine karar verdi. Tahliye haberinin ardından Dilan Polat ilk sözleriyle dikkat çekti. Polat, sevinç çığlıkları atarken, "Allah'ım şükürler olsun. Devletimiz sağ olsun. Çok mutluyuz." dedi. Öte yandan mahkemenin tahliye kararının ardından başsavcılık Engin Polat'ın tahliyesine itiraz ederken, bu itiraz kabul edilmedi. Engin Polat 10 ay sonra tahliye edildi. İlk görüntüler geldi. Dilan Polat'ın eşi Engin Polat tahliye sonrası, "Çok mutluyuz ailemize kavuştuk" ifadelerini kullandı.

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