A Haber gerilimin merkez üssünde! Golan Tepeleri’nde ne oluyor? ABD, Çin ve Rusya’nın planları ne?

Netanyahu ABD dönüşü bölgede tüm sinir uçlarıyla oynadı

İRAN NASIL CEVAP VERECEK?

İran'ın bu yaşananlara bir cevap vereceği konusunda netiz. İran'da en üst noktadan itibaren herkes akılcı, yok edici ve ezici bir cevap vereceğini söylüyor. Haniye suikastı bir şoktur ve İran için güvenlik açığıdır ciddi bir problemdir. Reisi'nin kazasından sonra yaşanan en büyük problemdir. İran 51. maddeye dayanarak hemen BM'ye başvuruda bulundu. Bu maddeye göre BMGK bir şey yapmalıdır bu olana kadar devlet kendini savunma hakkına sahiptir. İran'dan gelen söylemler bunu olacağını söylüyor. Bölgede inanılmaz diplomatik ziyaretler oluyor.