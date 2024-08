İran ve Hizbullah, İsrail’e ne cevap verecek? Piyasalar savaş riskine ne diyor?

Orta Doğu'da tansiyon her geçen günü yükseliyor. Bölgeden her an sıcak haberler art arda geldi. Irak'ta Amerikan üssü vuruldu, İran'da art arda patlama sesleri duyuldu. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun Golan Tepeleri’nden son durumu aktarırken Orta Doğu uzmanı Hazal Vural Jane önemli değerlendirmelerde bulundu. Savaş riskinin piyasalara etkisini ise ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Develi analiz etti.

