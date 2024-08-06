Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek A Haber'de tarih verdi: Enflasyon sert düşecek! 2025'te rahatlamayı göreceğiz
Son dakika haberi... Küresel piyasalarda rüzgar dindi mi? Küresel çöküntü Türkiye'yi etkiler mi? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. Enflasyonun sert düşeceğini belirten Bakan Şimşek, "Reform programımız milletimizi pahalılıktan kurtaracak" ifadelerini kullandı.
Enflasyonda istenilen düşüşü ne zaman göreceğiz? Ekonomi programında gerçekleşmeler beklentileri karşılıyor mu? Yeni vergiler gündemde mi? Küresel piyasalarda rüzgar dindi mi?
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün ekonomiye ilişkin sorularını A Haber canlı yayınında yanıtladı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
KÜRESEL PİYASALARDAKİ SERT DALGALANMA
Küresel piyasalardaki oynaklık veya çalkantı geçici bir panik atağa benziyor. Merkez üssü Japonya'dır ama yansımaları global oldu. Tetikleyen faktör ABD'nin yumuşak riski başaramaması riski ve resesyona girme riski; bilindiği gibi şirket değerlemeleri, piyasa değerlemeleri oldukça şişkin. Eğer ekonomide yavaşlama olur şirket karlılıkları bunu destekleyici nitelikte olmazsa tabii ki bir düzeltme beklenebilir.
"PİYASAYA YANSIMALARI GEÇİCİDİR"
Uzun bir süredir Japon Yeni ile borçlanmak çok ucuzdu. Dolayısıyla Japon Yeni'nde borçlanıp onu dolara çevirip Amerikan hissesi almak Japonya'da oldukça ilgi gören bir ticaret. Japonya'da son 1 ayda Yen'in değerlenmesi söz konusu oldu. Yen dolara karşı bir ara yüzde 13 civarında değer kazandı. Bu da faizlerin yükselmesine sebep oldu. Bununla beraber bir düzeltme geldi. Görebildiğimiz kadarıyla bugünkü piyasaya yansımaları geçicidir. Burada önemli olan Amerika'nın başarıp başaramayacağı konusu. Önümüzdeki dönemde veriler bu perspektifle değerlendirilecek. Piyasanın bugüne kadarki yaklaşımı yani bu yakın dönem çalkantıyı bir kenara bırakırsan yumuşak inişin başarıldığı yönünde.
KÜRESEL ÇÖKÜNTÜ TÜRKİYE'Yİ ETKİLER Mİ?
Pandemi sonrası enflasyon çok hızlı yükseldi sonra para politikası tepkisi geldi. Ama ona rağmen küresel ekonomi her ne kadar yavaş büyüdüyse de resesyona girmedi. ABD'de büyüme nispeten güçlü seyretmeye devam etti. Bu bir düzeltme hareketi. Türkiye'ye yansımalarına bakacak olursak; küresel büyümede bir yavaşlama olacaksa bu bir taraftan risk iştahını olumsuz etkiliyor bize de olumsuz etki olur.
PETROL VE EMTİA FİYATLARINDA DÜŞÜŞ
Ama beraberinde petrol ve emtia fiyatlarında düşüş getiriyor. Buradaki düşüş bizi cari açık ve enflasyon kanalıyla olumlu etkiler. Geçtiğimiz hafta cuma gününe ve düne yani pazartesiye bakarsanız; piyasalar Fed'in çok daha hızlı ve fazla faiz indireceğini öngörmeye başladı. Küresel finansal koşullarında bu gelişmeler ışığında gevşemesi yine Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin lehinedir. Çünkü fon akışını etkileyebilir. Bizde çok aşırı yabancı pozisyonu yok. Son 1 yılda önemli kaynak girişi oldu ama geçmişe oranla ve başka ülkelere oranla buradaki konsantrasyon riski düşük.
DEZENFLASYON VE YAPISAL DÖNÜŞÜM
Türkiye'nin bir hikayesi var. Bu bir dezenflasyon ve yapısal dönüşüm hikayesidir. Hikayesi olan ülkeler genelde bu tür olumsuz koşullardan daha az etkilenebilir.
Yabancı pozisyonun çok yüksek olmaması ve Türkiye'nin bir hikayesinin olması petrol ve emtia fiyatlarındaki düşüşün bize olumlu yansıyacak olması finansal koşulların gevşemesi bu türden çalkantıların Türkiye'ye yansımalarını sınırlar.
"HEDEF ENFLASYONU TEK HANEYE DÜŞÜRMEK"
Uygulamakta olduğumuz reform ve istikrar programı var. Özellikle makro finansal istikrar, fiyat istikrarı önemli. Reform hususu ise; yapısal dönüşümdür. Çok kapsamlı bir dönüşümden bahsediyoruz. Ülkenin rekabet gücünü arttıracak bir dönüşümdür. Programın en büyük önceliği milletimiz hayat pahalılığı belasından kurtarmak. Çünkü bir enflasyonu çok kötü bir vergi olarak görüyoruz; bizim yaklaşımımız budur. Özellikle sabit gelirliler açısından gelir dağılımını bozan çok önemli bir makro ekonomik problemdir. Bizim karşı karşıya olduğumuz en önemli problem enflasyondur. Hedefimiz enflasyonu kalıcı şekilde tek haneye düşürmek.
ENFLASYONDA DÜŞÜŞ SÜRECEK
Programımızın özü dezenflasyon. Biz bunun için 1 yıllık geçiş dönemi öngördük 3 yıllık bir program ilk yılı geçiş. Ekosistemi yeniden kurgulamamız gerekiyordu. Biz geçiş dönemini mayıs ayında bitirdik. Haziran ayı itibarıyla yıllık enflasyon düşmeye başladı. Temmuz ayında oldukça güçlü bir düşüş yaşandı. Bu ağustos ayında da devam edecek. Düşüş hızı aynı olmamakla birlikte düşüş önümüzdeki aylarda da devam edecek. Şu andaki gelişmeler bizim program öngörülerimizle paralel gidiyor. Hatırlanacağı üzere mayıs ayından yıllık enflasyon yüzde 75'in biraz üzerinde zirveyi buldu. Temmuz ayında yaklaşık olarak yüzde 62 civarına indi.
"2025'TE RAHATLAMAYI GÖRECEĞİZ"
Önümüzdeki 12 ay için piyasa beklentisi yüzde 30 civarı, önümüzdeki 24 için yüzde 19 civarı. Biz hedeflerimize yakınlaştıkça beklentilerinde yakınsayacağını umuyoruz. Enflasyonu düşürmekte kararlıyız. Milletimizin sıkıntılarını gidereceğiz. Milletimizi bize inansın çünkü biz güçlü bir program ortaya koyduk ve bunu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle kararlı şekilde uyguluyoruz. Siyasi irade çok önemli. 2025 yılında ilk rahatlamayı göreceğiz.
YIL SONU ENFLASYON HEDEFİ
İlk yılımız zorlu bir yıldı. Çünkü geçiş dönemiydi. Enflasyonda yılı yüzde 40 seviyesinde kapatacağımıza inanıyoruz. Rakamlar onuı destekliyor. Piyasa beklentileri de aslında yüzde 43 civarı, 43'ün bir tık altı.
"EKONOMİK GİDİŞAT PROGRAMIMIZA UYGUN"
Orta Doğu'daki gerginlikleri önemsiyoruz. Gerginlik olmasaydı muhtemelen bizim cari açığımız belki milli gelire oran olarak yüzde 2 yerine yüzde 1,5'un altında olacaktı. Örnek olarak söylüyorum. Biz bunları önemsiyoruz ve yakından takip ediyoruz. Risk iştahındaki gelişmeler bizi de etkiliyor.
Enerjideki fiyat artışlarını Merkez Bankası'nın hedef patikasının ortak noktası olan yüzde 38'e göre artırdık. Hatta doğal gazda hanehalkına yansıması yüzde 24 civarı. Enerjideki fiyat artışları yıllık bazda zaten enflasyon patikasıyla uyumlu yaptık. Burada bir sürpriz yok. Özetle yıl sonu enflasyon hedeflerini tutturmaya ilişkin bir endişemiz yok. Öngörülerimiz doğrultusunda gidiyor. Hedefleri tutturacağız ve bu konuda kararlıyız.
"BU ALANDA TEK ÜLKE OLDUK"
Moody's Türkiye'yi ilk kez 2 kademe artırmıştı, bu normal değil çok istisnadır. 2024 yılı içerisinde dünyanın önde gelen 3 ayrı kredi derecelendirme kuruluşu kredi notu artışına mazhar olan tek ülke dünyada Türkiye'dir. Sadece kredi notumuz artmadı, görünüm de olumlu. Yani bu politikaları kararlılıkla uygularsanız notunuzu tekrar artıracağız demek.
"BÜTÇE DİSİPLİNİ DNA'MIZDA VAR"
Programımız güçlü, önümüzde 4 yılımız var. Bütçe disiplini zaten bizim artık DNA'mızda var. Deprem, EYT nedeniyle geçici bütçe dengesizlikleri yaşıyoruz. Bunu görmemiz lazım. Ama bunları düzeltmek için bir çaba içerisindeyiz. Dolayısıyla bütçe disiplini çok önemli. Bizim zaten borcun milli gelire oranı akranlarımıza göre yani bize benzer ülkelere göre çok düşük. Dolayısıyla sadece borç perspektifi ile bakarsanız biz zaten yatırım yapılabilir kredi notunu hak ediyoruz. Ama sadece borca bakılmıyor. Bizde enflasyon çok yüksek. O nedenle enflasyonu tek haneye düşürmemiz lazım.
Cari açığı kalıcı bir şekilde sürdürülebilir bir noktaya çekmemiz lazım o da reform gerektiriyor.
"KAYIT DIŞI BİTECEK, VERGİDE ADALET OLACAK"
Kayıt dışı ile mücadele bizim için olmazsa olmaz.
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