Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek A Haber’de tarih verdi: Enflasyon sert düşecek! 2025’te rahatlamayı göreceğiz

PETROL VE EMTİA FİYATLARINDA DÜŞÜŞ

Ama beraberinde petrol ve emtia fiyatlarında düşüş getiriyor. Buradaki düşüş bizi cari açık ve enflasyon kanalıyla olumlu etkiler. Geçtiğimiz hafta cuma gününe ve düne yani pazartesiye bakarsanız; piyasalar Fed'in çok daha hızlı ve fazla faiz indireceğini öngörmeye başladı. Küresel finansal koşullarında bu gelişmeler ışığında gevşemesi yine Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin lehinedir. Çünkü fon akışını etkileyebilir. Bizde çok aşırı yabancı pozisyonu yok. Son 1 yılda önemli kaynak girişi oldu ama geçmişe oranla ve başka ülkelere oranla buradaki konsantrasyon riski düşük.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek A Haber'e özel açıklamalarda bulundu

DEZENFLASYON VE YAPISAL DÖNÜŞÜM

Türkiye'nin bir hikayesi var. Bu bir dezenflasyon ve yapısal dönüşüm hikayesidir. Hikayesi olan ülkeler genelde bu tür olumsuz koşullardan daha az etkilenebilir.

Yabancı pozisyonun çok yüksek olmaması ve Türkiye'nin bir hikayesinin olması petrol ve emtia fiyatlarındaki düşüşün bize olumlu yansıyacak olması finansal koşulların gevşemesi bu türden çalkantıların Türkiye'ye yansımalarını sınırlar.