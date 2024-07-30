A Haber gerilimin tırmandığı Lübnan’da! İsrail hedefindeki ülkede neler yaşanıyor?

İsrail medyası; sınırlı bir operasyon yapılacak ve çok güçlü olacak

GÜNLERCE SÜRECEK ÇATIŞMA

Lübnan yıllardır bir savaşın içinde ve yeni bir savaş istemiyor parçalanmak istemiyor. Irak ve Suriye örnekleri varken burada hiç kimse savaş istemiyor. Ancak İsrail medyasına göre hedefler belirlendi ve sınırlı bir operasyon yapılacak ve çok güçlü olacak. Çatışmaların günlerce sürmesi bekleniyor. Gazze'deki gibi bir durumun ortaya çıkacağı iddia ediliyor. Gazze'de katliam 10 aydır sürüyor. İsrail radyosuna göre; topyekün bir savaş istenmiyor ama çok şiddetli bir operasyon olacağı söyleniyor.