A Haber gerilimin tırmandığı Lübnan’da! İsrail hedefindeki ülkede neler yaşanıyor?
Lübnan Hizbullahı ile İsrail arasındaki gerilim artık ciddi bir savaşa dönüşmek üzere. Her iki taraf da sınır bölgelerine tanklar ve füzeler konuşlandırıyor. Cani Netanyahu "Cevabımız sert olacak." açıklaması yaptı. Artık Lübnan'da gergin bir bekleyiş hakim. Bölgede bulunan A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun detayları aktardı.
Gazze'de katliam yapan Netanyahu, Hizbullah'ın saldırdığını öne sürdüğü Golan Tepeleri'ndeki futbol sahasını roketin düştüğü yeri ziyaret etti. Hizbullah'a sert bir cevap vereceklerini söyledi. Ancak Netanyahu'nun ziyaretine bölgede yaşayan Dürzilerden sert tepki geldi. Göstericiler Netanyahu'ya "Katil", "Defol" ve "O hepimizin düşmanı" diye sloganlar attı.
ABD'DEN "GİTMEYİN" UYARISI
Bölgede gerilim tırmanırken sınır bölgelerine askeri sevkiyatlar da başladı. Hizbullah da sınıra hassas güdümlü füzeler yerleştirdi. Durum böyle bir noktaya gelince Lübnan'daki ABD Büyükelçiliği de vatandaşlarına "Lübnan'a gitmeyin" uyarısında bulundu. Savaş durumunda ise Lübnan'da yaşayan ABD'lilerin hazırlıklı olmaları gerektiği belirtildi.
ÜLKEDEN ÇIKMAK İSTİYORLAR
Bölgedeki çatışmalar ve gerilim ulaşıma da yansıdı. İsrail'in Lübnan'a muhtemel saldırıları nedeniyle askıya alınan Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndaki uçak seferleri aşamalı olarak başladı. Havalimanlarında binlerce kişi mahsur kaldı. Ayrıca Lübnan'ı terk etmeye çalışan kişiler de araçlarıyla uzun kuyruklar oluşturdu.
TOPYEKÜN SAVAŞ OLACAK MI?
Peki ülkenin başkenti Beyrut'ta son gelişmeler neler? İsrail Orta Doğu'yu bölgesel bir savaşa mı sürüklemek istiyor? İsrail Lübnan'a topyekün savaş açar mı? İsrail güçleri saldırıları güneyden kuzeye taşır mı? İsrail gözünü Lübnan'a mı çevirdi? Savaşta yeni cephe Lübnan mı? Bölgede bulunan A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun detayları aktardı.
SINIR HATTINDA GERGİNLİK
Ata Gündüz Kurşun: Bizler şu anda Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunuyoruz. Burada hayata normal akışta devam ediyor ama 150 km ötede sınırda gergin bir bekleyiş var. Beyrut'ta bir sakinlik var ancak bu durum İsrail'in burayı vurmayacağı anlamına gelmiyor. İsrail'in ne yapacağı bilinmiyor. Gergin ilişkiler zaten vardı, Golan Tepeleri'ne yapılan füzeli saldırının ardından İsrail, Hizbullah'ı suçladı. Ancak Hizbullah saldırıyı yapmadığını açıkladı.
KAN VE GÖZYAŞI EKSİK OLMUYOR
Açıklamalara rağmen İsrail savaş çanları çaldırmaya devam ediyor. İsrail, Lübnan, İran ve ABD'den farklı farklı açıklamalar yapıldı. Topyekün bir savaş olacak mı? Herkes bu sorunun cevabını arıyor. Burada çıkacak bir savaş bölgedeki tüm dengeleri değiştirecek. Kan ve gözyaşının eksik olmadığı Orta Doğu'da gergin bir hava hakim. Tüm dünya nefesini tuttu ve burayı takip ediyor.
GÜNLERCE SÜRECEK ÇATIŞMA
Lübnan yıllardır bir savaşın içinde ve yeni bir savaş istemiyor parçalanmak istemiyor. Irak ve Suriye örnekleri varken burada hiç kimse savaş istemiyor. Ancak İsrail medyasına göre hedefler belirlendi ve sınırlı bir operasyon yapılacak ve çok güçlü olacak. Çatışmaların günlerce sürmesi bekleniyor. Gazze'deki gibi bir durumun ortaya çıkacağı iddia ediliyor. Gazze'de katliam 10 aydır sürüyor. İsrail radyosuna göre; topyekün bir savaş istenmiyor ama çok şiddetli bir operasyon olacağı söyleniyor.
HİZBULLAH BÖLGESİ HEDEFTE
Hizbullah, İsrail misillemesine karşı hassas güdümlü füzeleri sınıra taşımaya devam ediyor. Beyrut'ta durum sakin ancak Hizbullah mensuplarının yaşadığı Dahliye kentinde gergin bir durum var. Oranın nokta olarak hedef alınabileceği konuşulanlar arasında. Ancak yaşanan gelişmeler bize güney kesimde şiddetli tartışmaların olacağını gösteriyor.
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