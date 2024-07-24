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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan A Haber'e özel açıklamalar: KKTC Türk dünyası için önemli

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 24.07.2024 10:29 Güncelleme: 24.07.2024 11:54
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan A Haber’e özel açıklamalar: KKTC Türk dünyası için önemli

Son dakika haberi... Kıbrıs Barış Harekatı neden önemliydi, nasıl yapıldı? KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, A Haber canlı yayınında özel açıklamalarda bulundu. Tatar, "İki devletli çözüm vazgeçilmezdir." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı kutlanırken, Kıbrıs Barış Harekatı Türk toplumu için ne anlama geliyor? Adada iki devletli çözüm nasıl sağlanacak?

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, A Haber canlı yayınında özel açıklamalarda bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, A Haber'e özel açıklamalarda bulunduKKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu

İşte o açıklamalardan satır başları;

Her yıl 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı Kıbrıs'ta coşku ile anılır. Fakat bu yıl 50. yıl dönümü olduğu için yarım asır elbette farklıydı. Ona göre hazırlıklar yapılmış ve çok daha geniş çaplı bir kutlama etkinliği ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir heyetle katılması, orada da verilen mesajlarda Türkiye bir bütün 85 milyonluk Türkiye oradaydı. Ana muhalefet ve diğer parti başkanları ekipleri heyetleri Türkiye'nin çeşitli farklı bölgelerinden gelen gaziler, sivil toplum, büyük bir medya temsilciliği oradaydı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, A Haber'e özel açıklamalarda bulunduKKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu

"COŞKU İLE KUTLADIK"

Türkiye'nin gücünü de orada gördük. Türk Yıldızları da hava sahasında kendi gösterilerini yaptılar. Bütün Girne adeta balkonlarda binalarda damlarda caddelerde halk bütün bu gösteriyi seyretti. Büyük bir coşku ile kutladık. Bu bizim için bir dönüm noktasıydı. Kıbrıs Türkü yok oluştan bir soykırımdan kurtarılmış.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, A Haber'e özel açıklamalarda bulunduKKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu

"KKTC TÜRK DÜNYASI İÇİN ÖNEMLİ"

Kıbrıs hem Kıbrıs Türkünün bekası için aynı zamanda Türkiye'mizin ana vatanın kendi güvenliği için hem Mavi Vatan dediğimiz Akdeniz'de hem de onun üzerindeki Gök Vatan'da hava sahası için çok önemli. KKTC bütün Türk dünyasının Akdeniz'e açılan bir penceresi bir kapısı. Stratejik olarak o kadar değerli.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, A Haber'e özel açıklamalarda bulunduKKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu

2 DEVLETLİ ÇÖZÜM İÇİN MÜZAKERE SÜRECİ

Kıbrıslı Türklerle maalesef eşitlik temelli bir anlaşmayı her zaman reddediyorlar. Rum tarafı Türkleri her zaman azınlık göstermek istiyor.

Biz ne diyoruz? İki devlet. Kuzeydeki egemen devlet mutlak suretle Türkiye ile her türlü iş birliğini sürdürecek Türkiye'nin garantörlüğü devam edecek, Türk askerinin varlığı devam edecek. İki devletli çözüm vazgeçilmezdir.

"ONLARA DA FAYDASI OLACAK"

Kıbrıs'ta 60 yıldır zaten 2 halk yaşıyor, aksi düşünülemez. Bir anlaşma olursa onlara da çok büyük faydası ve yararı olacak. Kıbrıs meselesinin gerçekçi zeminde çözümlenmesi herkese büyük fayda sağlayacaktır diye değerlendiriyoruz.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, A Haber'e özel açıklamalarda bulunduKKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu

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Biz sürekli olarak görüşüyoruz. İhtiyaç durumunda bizde de olabilir. Türkiye o kadar yakın ki gemiler de uçaklar da her türlü Kıbrıs'a gelebiliyor. Onun için bizde o üs ihtiyacı o kadar belirgin değil.

"KKTC'NİN TANINMASI İÇİN ÇABA GÖSTERİYORUZ"

Kuzey Kıbrıs üzerinde ambargo ve izolasyon kalkmalıdır. Her gün tanınmamız için gayretlerimiz sürmektedir.

KKTC artık milli bir dava. 50. Yıl dönümünde Türkiye'de çok yankı bulmuştur. Bütün Türkiye'ye çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu dava hepimizin davasıdır. Bu Türk devleti hepimizin devletidir.

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