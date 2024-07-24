KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan A Haber’e özel açıklamalar: KKTC Türk dünyası için önemli

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2 DEVLETLİ ÇÖZÜM İÇİN MÜZAKERE SÜRECİ

Kıbrıslı Türklerle maalesef eşitlik temelli bir anlaşmayı her zaman reddediyorlar. Rum tarafı Türkleri her zaman azınlık göstermek istiyor.

Biz ne diyoruz? İki devlet. Kuzeydeki egemen devlet mutlak suretle Türkiye ile her türlü iş birliğini sürdürecek Türkiye'nin garantörlüğü devam edecek, Türk askerinin varlığı devam edecek. İki devletli çözüm vazgeçilmezdir.

"ONLARA DA FAYDASI OLACAK"

Kıbrıs'ta 60 yıldır zaten 2 halk yaşıyor, aksi düşünülemez. Bir anlaşma olursa onlara da çok büyük faydası ve yararı olacak. Kıbrıs meselesinin gerçekçi zeminde çözümlenmesi herkese büyük fayda sağlayacaktır diye değerlendiriyoruz.