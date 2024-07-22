İstanbul 40 dereceyi hissedecek! Hafta sonu için sevindiren haber: Sağanak yağış geliyor...

Sıcak günlerde bunalan vatandaşlar bir nebze de olsa önümüzdeki günlerdeki yağışlarla birlikte serinleme fırsatı bulacak.

SAĞANAK YAĞIŞA DİKKAT

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve Van'ın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.