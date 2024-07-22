İstanbul 40 dereceyi hissedecek! Hafta sonu için sevindiren haber: Sağanak yağış geliyor...
Türkiye genelinde etkili olan yoğun sıcaklar etkisini sürdürürken önümüzdeki günlerde başta İstanbul olmak üzere farklı illerde sağanak yağış görülecek. İstanbul'da hissedilen sıcaklık 40 dereceyi görecek ancak hafta sonuna doğru şehir genelinde yağış etkisini artıracak. İşte 5 günlük İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin haritalarını güncellerken başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı görüldü.
Sıcak günlerde bunalan vatandaşlar bir nebze de olsa önümüzdeki günlerdeki yağışlarla birlikte serinleme fırsatı bulacak.
SAĞANAK YAĞIŞA DİKKAT
Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve Van'ın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
SICAKTAN BUNALANLAR SAHİLLERE KOŞTU
Meteoroloji'nin 'tehlikeli sıcaklık' uyarısı verdiği Antalya'da cadde ve sokaklar boş kalırken, sıcaktan bunalan vatandaşlar soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı.
Meteoroloji, bugün için sıcaklığın 40 derece tahmin edildiği Antalya'da 'tehlikeli sıcaklık' uyarısında bulundu. Antalya'da öğle saatlerinde hissedilen sıcaklığın 60 derece olması beklendiği uyarısında bulunan uzmanlar, özellikle solunum sıkıntısı çeken, kronik akciğer hastaları, astım, KOAH ve bronşit hastalığı olan hastalar için riskli olduğunu belirtti.
SAĞANAK ÖNCESİ KAVRULACAĞIZ
Diğer yandan sağanak yağış beklenen İstanbul'da sağanak yağış öncesi sıcaklıkların yükseleceği ve bazı noktalarda hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulacağı kaydedildi.
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